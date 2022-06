Diese Stars waren angeblich zu unattraktiv für Hollywood

Nicht jeder kann einfach mal so nach Hollywood kommen und berühmt werden. Nur die wenigsten Schauspieler schaffen den internationalen Durchbruch. Dabei haben so einige Stars, welche heute weltberühmt sind, früher eine Absage von Produzenten bekommen. Beispielsweise weil sie einfach nicht hübsch genug wären oder ihre Körperform zu unstimmig gewesen sei. Wir von KUKKSI verraten dir die krassesten Fälle.

Um die Rollen in Filmen und Serie aus Hollywood gibt es einen harten Kampf. Schließlich wollen sehr viele Stars ihren ganz großen Durchbruch schaffen. Doch natürlich gelingt das nur einer sehr kleinen Anzahl. So entscheiden die Produzenten, welche Promis eine Hollywood-Zukunft haben und welche nicht dafür geeignet sind. Doch an so manchen Beispielen wirst du sehen, dass auch sie nicht immer richtig liegen.

Diese Stars kassierten deftige Absagen

Jennifer Lawrence

Heute ist die Schauspielerin weltberühmt und hat schon einige sehr große Preise abgeräumt. Doch für die heute 31-Jährige lief es nicht immer so rosig. Wie sie bei Harper’s Bazaar beichtete, soll sie mal kurz vor einer Kündigung gestanden haben, weil sie zu dick sei.

Chrissy Teigen

Bei ihr war es nicht nur eine Drohung – Chrissy Teigen wurde tatsächlich wegen ihres Körpergewichts rausgeschmissen. Das erzählte sie in einem Gespräch mit „DuJour“-Magazin. Was die Sache noch schlimmer macht: Sie saß gerade in der Maske und war mitten in der Vorbereitung.

Jennifer Lopez

Die Sängerin hat weltweit Millionen von Fans und sehr viele Bewunderer, denn sehr viele würden gern ihren Körper haben. Doch für Hollywood war sie einfach zu dick. Man habe ihr ständig gesagt, dass sie abnehmen müsse, um dünner zu werden. Das verriet nun „E!News“.

Kat Dennings

Die Schauspielerin hatte wirklich keinen einfachen Karrierestart in Hollywood. Ihr wurden nämlich einige äußerliche Makel angehangen, die für ein schnelles Ende ihrer Schauspielkarriere hindeuteten, wenn es nach den Hollywoodproduzenten ginge. So hätten ihr Gewicht, ihre Zähne und ihre Hautfarbe nicht gepasst. Wie man mittlerweile weiß, hatte sie mit „2 Broke Girls“ einen mega krassen Erfolg.

Kate Winslet

Durch ihre Rolle als „Rose“ in „Titanic“ schaffte sie ihren ganz großen Durchbruch und wurde weltberühmt. Allerdings hat sie das nur durch harte Arbeit und den Glauben an sich selbst geschafft. Ihr Schauspiellehrer soll nämlich schon zeitig gesagt haben, dass sie sich nur mit der Rolle des „fetten Mädchens“ zufriedengeben müsse. Kate Winslet hat es ihm gezeigt und wurde zum Weltstar. Schon gelesen? Diese Stars waren früher mal obdachlos.