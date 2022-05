Darum trägt Barbie nun ein Hörgerät

Eigentlich ist ja Barbie genau das, was man als perfekt bezeichnen kann. Die Puppe ist blond, schlank und hat immer ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. Doch genau weil sie so makellos ist, gab es auch immer wieder Kritik. Immerhin nehmen sie viele Kinder als Vorbild. Doch diese Perfektion hat nun ein Ende. Nun trägt das Kinderspielzeug nämlich ein Hörgerät. Aber warum eigentlich?

Vielleicht kannst du dich noch an die früheren Werbungen aus dem Fernsehen erinnern, als Barbie gemeinsam mit ihrem Ken Auto fuhren und vor ihrem pinken Traumschloss parkten. Wenn man an die Puppe denkt, dann hat man immer nur die ganzen Schönheitsideale vor Augen. Das sorgte vor allem in den letzten Jahren immer wieder für Ärger. Doch nun gibt es die erste Barbie, die ein Hörgerät trägt.

Die erste Barbie mit Behinderung

Eine ganz frische Kollektion von Barbiepuppen landet auf dem Markt – und die sorgt diesmal für echtes Staunen. Es gibt nun nämlich das erste Kinderspielzeug der Marke, welche eine Behinderung hat. Eine Puppe trägt nämlich ein pinkfarbenes Hörgerät. Es mag vielleicht nur ein kleines Detail sein. Doch es ist ein großer Schritt. Immer wieder wurde nämlich das Unternehmen dahinter kritisiert, dass es nur die Perfektion zeige, aber nicht das wahre Leben widerspiegele.

Barbie reagiert auf harte Kritik

Immer wieder gab es nämlich Anfeindungen, warum eine Puppe so perfektionistisch sei, denn im wahren Leben ist das auch niemand. Die Puppe strotzt vor Schönheitsidealen. Doch nun gibt es ein kleines Einlenken der Firma. Mit einer Puppe, welche ein Hörgerät trägt, will man den Kindern die richtigen Werte vermitteln. „Es ist wichtig, dass Kinder sich in den Produkten wiederfinden und zum Spielen mit Puppen ermutigt werden, die ihnen nicht ähneln, um ihnen zu helfen, die Bedeutung der Inklusion zu verstehen und zu feiern", sagt die Executive Vize-Präsidentin Lisa McKnight.