BTS: Kaum Erwartungen bei Grammy Awards?

Die Grammy Awards stehen vor der Tür: Am 15. März werden die hochbeliebten Preise an die besten Künstler vergeben. Neben Superstars wie Justin Bieber und Lady Gaga ist auch die K-Pop-Band BTS vertreten. In einem Interview erzählen sie, warum sie aber nur sehr geringe Erwartungen an die Verleihung haben.

Neben unglaublich vielen Superstars ist auch die südkoreanische Boygroup BTS vertreten. Sie wurden mit ihrem Song ,,Dynamite” nominiert. Schon in vier Tagen ist die Verleihung. Doch während eines Interviews dämpften sie etwas die Stimmung. Was denkt die Band über die Grammy Awards?

Harte Konkurrenz für die BTS-Boys

Erst vor Kurzem feierten die K-Popper von BTS einen großen Erfolg. Sie durften nämlich ein Live-Konzert bei MTV Unplugged spielen. Doch trotz ihres krassen Erfolgs müssen sie sich gegen eine Konkurrenz aus Weltstars durchsetzen. Sie selbst vertreten sich mit dem Song ,,Dynamite”. Doch muss sich dieser Song zum Einen gegen „Rain On Me“ von Lady Gaga und Ariana Grande und zum anderen gegen „Exile“, der Zusammenarbeit von Taylor Swift und Bon Iver, durchsetzen. Aber auch Justin Biebers und Quavos sind mit ihrem Song „Intentions“ am Start. Die letzten Konkurrenten sind Bad Bunnys, J. Balvins und Dua Lipas „Un Dia“, die ebenso in der gleichen Kategorie nominiert sind.

Die gedämpften Erwartungen von BTS

Trotz ihres Mega-Hypes geht die Band mit geringen Erwartungen zu den Grammy Awards. „Wir sind nervös und eigentlich, ehrlich gesagt, erwarten wir nicht so viel, weil wir nicht enttäuscht werden wollen, weil Lady Gaga, Taylor, Bieber – all die großen Namen nominiert sind", erzählte BTS-Mitglied RM der Associated Press. Dennoch sind sie super glücklich und dankbar für die Nominierung. Jimin erzählte im Interview, "dass es wirklich schwer ist, das in Worte zu fassen". „Selbst jetzt können wir immer noch nicht glauben, dass wir nominiert wurden und bei den Grammys auftreten können", sagte er noch im Anschluss.