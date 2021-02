BTS: MTV Unplugged wird zum vollen Erfolg!

Als der Musiksender MTV die Ankündigung machte, dass sie Unplugged-Konzert mit der K-Pop-Band BTS machen will, waren schon alle völlig aus dem Häuschen. Die Boygroup hat zwar einen ordentlichen Hype, aber mit dieser Einladung hatte wohl niemand gerechnet.

Der Sender MTV ist dafür bekannt, mit verschiedenen Superstars ein Unplugged-Konzert zu veranstalten. So haben schon einige große Sängerinnen, Sänger und Bands mit einem MTV Unplugged-Auftritt verewigt. Jedoch hatten sie noch nie eine Band mit so einem krassen Hype wie BTS.

Das ist MTV Unplugged

Bei MTV Unplugged geht es darum, ohne jegliche elektronische Instrumente, Keyboards oder E-Gitarren sehr berühmte Lieder zu covern und so auch teilweise etwas neu zu erfinden. Darum auch das Wort “unplugged”. Es steht für “unverstärkt”. Immerhin hören sich die Songs dann wirklich etwas anders an. Bei dieser Konzert-Reihe waren schon einige berühmte Gesichter zu sehen. Die erste Auflage startete direkt mit Paul McCartney. Später waren noch Superstars wie Mariah Carey, Nirvana, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, Bob Dylan und viele weitere. Natürlich gab es aber auch schon deutsche Stars, die in diesem Format auftraten. Doch BTS war natürlich eine ganz andere Hausnummer.

MTV Unplugged wird zum Erfolg

Der Hype, den die Boygroup BTS gerade erfährt, ist unbeschreiblich groß. Die südkoreanische Band spielte viele eigene Songs wie beispielsweise ,,Dynamite oder ,,Life Goes On”, aber auch Cover. So spielten sie das Lied ,,Fix you” von Coldplay. Doch egal, was sie spielten: Alles, was auf dem Kanal MTV veröffentlicht wurde, landete direkt in den YouTube-Charts. So bestanden die ersten fünf Plätze in den Trends nur aus BTS und deren MTV-Auftritt. Jeder einzelne Song wurde millionenfach geklickt. Ein krasser Erfolg für die Band, aber auch natürlich für den Musiksender MTV und deren Unplugged-Format. Das dürfte den Hype der Band noch einmal vergrößert haben. Wir sind gespannt, was die Boys als Nächstes planen. Schon gelesen? BTS: Hier siehst du alle sieben Musikvideos zu “Life Goes On”