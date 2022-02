Bewohner berichtet bei KUKKSI: So schlimm war die Nacht in Kiew!

Kiew in Angst! Tausende Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet, viele sitzen noch fest – so auch beispielsweise in Kiew. Dort suchen die Menschen unter anderem Schutz in S-Bahn-Tunneln. Ein Augenzeuge berichtet in KUKKSI, wie schlimm die letzte Nacht wirklich war.

Seit dem russischen Angriff herrscht absoluter Ausnahmezustand in der Ukraine. Besonders dramatisch ist die Situation in Kiew. Bereits am Donnerstagmorgen haben tausende Menschen die Stadt verlassen – es bildeten sich zudem lange Schlangen an Geldautomaten, Tankstellen und Lebensmittelmärkten, um sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Russland hat das Land von mehreren Seiten angegriffen. Die Geheimdienste sind sich sicher: Russland wird auch bald Kiew zum Fall bringen!

Es gab immer wieder Explosionen

In der ukrainischen Stadt gilt ein absoluter Ausnahmezustand – die Menschen, die sich noch in der Stadt befinden, suchen Schutz in Bunkern oder S-Bahn-Tunneln. In der vergangenen Nacht hat sich die Situation extrem zugespitzt: Immer wieder waren Explosionen zu hören. Ein Bewohner in Kiew berichtet über die dramatischen Ereignisse. „Wir waren in der vergangenen Nacht im Keller, um uns zu schützen“, erzählt der Augenzeuge gegenüber KUKKSI. „Es gab Explosionen und Schießereien, welche bis zum Morgen andauerten“, sagt er.

Russische Armee nimmt Kurs auf Kiew

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die russische Armee das Regierungsviertel in Kiew stürmen wird – zumindest gehen Geheimdienste davon aus. Die Stadt wirkt sonst wie leergefegt – viele Bewohner machen abends das Licht aus, damit sie nicht zum Ziel der russischen Soldaten werden. Immer wieder kreisen über der Stadt auch Hubschrauber. Russische Truppen wollten in der nordöstlich von Kiew gelegenen Stadt Tschernihiw einmarschieren – jedoch wurden sie von der Armee zurückgedrängt. Nun will Russland versuchen, von der östlich gelegenen Stadt Konotop die Hauptstadt zu erreichen. Schon gelesen? Russland greift an: Das war der Auslöser im Ukraine-Konflikt