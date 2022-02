Russland greift an: Das war der Auslöser im Ukraine-Konflikt

Bis auf die Zähne bewaffnet, stehen viele Tausende Soldaten an der russischen Grenze zur Ukraine. Nun ist leider wirklich das eingetreten, was man seit Wochen befürchtete. Die Ukraine wird von Russland angegriffen und mit vereinzelten Raketen schwer geschädigt. Es sieht alles danach aus, als würde Russland in das westliche Nachbarland einmarschieren. Doch worum geht es eigentlich in dem Konflikt?

Der Krieg in Europa ist nun endgültig ausgebrochen. Zwar gab es seit nun acht Jahren immer mal wieder kleinere Eskalationen im Osten der Ukraine, doch nun startet Russland selbst einen offenen und groß angelegten Angriff auf das Nachbarland. Doch wie konnte es eigentlich so weit kommen und was war der Auslöser?

Der Auslöser des Konflikts

Wenn man nach dem Auslöser sucht, dann muss man ein paar Jahre zurückschauen. Der Konflikt begann nämlich nicht erst seit ein paar Wochen, sondern vor acht Jahren. Durch Unruhen und Proteste, die durch Waffengewalt in der Ukraine niedergeschlagen worden, besetzte Russland gleichzeitig die ukrainische Krim – und das bis heute. Die Unruhen hielten an und die prorussische Stimme im Osten der Ukraine machte sich breiter. Separatisten gründeten die „Volksrepublik Donezk“ und nun nutzt Russland diese Spaltung im Nachbarland. Doch natürlich ist das nicht der einzige Grund, weswegen einfach mal das Nachbarland einmarschiert.

Die Absichten von Russland

Erst bei einer Ansprache von Russlands Oberhaupt Wladimir Putin sagte man noch, dass vor allem der Wille der Ukraine, in die NATO eintreten zu wollen, zu weit gehen würde. Das wolle man verhindern. Welche Absichten Russland noch hat, ist natürlich schwer zu sagen. Immerhin will man ja einen selbst erzeugten Krieg irgendwo als „Notsituation“ und als „gut“ darstellen, um sich hinterher rechtfertigen zu können. Wie es weiter gehen wird, kann man natürlich genauso schwer sagen. Doch eine russische Invasion scheint nun nach vielen abgefeuerten Raketen in die Ukraine kurz bevorzustehen. Schon gelesen? Konflikt eskaliert: Russland bombardiert die Ukraine!