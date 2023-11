Yvonne Woelke enthüllt: So wird Peter Klein auf Iris bei Promi Big Brother reagieren!

Peter Klein wird bei „Promi Big Brother“ auf seine Ex Iris treffen – davon ahnt er noch nichts. Denn während der Mallorca-Auswanderer bereits am Samstag eingezogen ist, zieht Iris Klein erst am Montag in den TV-Container. Yvonne Woelke hat jetzt verraten, dass Peter Klein kein Drama machen wird.

Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass auch Iris Klein bei „Promi Big Brother“ einziehen wird. Zu dem Zeitpunkt war Peter Klein bereits im Quarantäne-Hotel und abgeschottet von der Außenwelt ohne Handy – deshalb ahnt er davon noch nichts. Iris Klein wird in der Live-Show am Montag einziehen und dann auch auf Peter treffen. Seine angebliche Affäre Yvonne Woelke hat jetzt ausgeplaudert, wie Peter Klein darauf reagieren wird.

So wird Peter Klein auf Iris reagieren

„Besonnen, ruhig und freundlich. Die beiden haben 20 Jahre ihr Leben geteilt, Peter ist ein respektvoller Mann und lässt sich nicht provozieren“, verriet Yvonne Woelke jetzt in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Laut Yvonne Woelke wird sich Peter fair verhalten – sie hoffe jedoch auch, dass er ihr eine Ansage macht. „Ich wünsche mir, dass er ihr ihre Lügen vorhält und mit Stil verbal ‚zurückschlägt'“, so die 42-Jährige.

Yvonne Woelke hat zudem mehr über ein geheimes Gespräch verraten. Demnach hat sich zwar Peter Klein nicht gewünscht, dass Iris bei „Promi Big Brother" einzieht – jedoch hatte er damit gerechnet. „Peter wollte gern endlich mal was ohne sie machen. Aber klar, wir waren uns der Möglichkeit bewusst und Peter hat sich mental darauf vorbereitet. Ich glaube, dass er aber insgeheim gehofft hat, dass sie nicht einzieht. Jedoch hat er ganz oft gesagt, dass er das Gefühl hat, dass sie dabei ist. Auch ER hat eine gute Intuition …", verriet Yvonne Woelke. Sie verrät auch, dass es für sie selber eine komische Situation sein wird, wenn über sie in der Show gesprochen wird und nicht eingreifen kann. Nicht verraten wollte sie, ob auch sie eine Anfrage für das TV-Format erhalten habe. Wie Peter auf Iris Klein reagieren wird, zeigt SAT.1 am Montag um 20:15 Uhr bei „Promi Big Brother".