Iris Klein teilt gegen Peter aus: „Im normalen Leben hätte ich ihn angezündet“

Iris und Peter Klein haben seit Monaten keinen Kontakt mehr. Denn nach dem angeblichen Fremdgeh-Skandal am Rande des Dschungelcamps zerbrach die Ehe. Nun trifft das Ex-Paar erstmals wieder bei „Promi Big Brother“ aufeinander.

Er war der erste Bewohner, welcher verkündet wurde: Peter Klein gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. Was er noch nicht ahnt: In der Realityshow wird er auf Ex-Ehefrau Iris Klein treffen. Seit der öffentlichen Schlammschlacht haben sich die beiden nicht mehr gesehen. Nun muss er gezwungener Weise die kommenden Wochen mit ihr verbringen.

Die ersten Bewohner sind bei „Promi Big Brother“ am Samstag eingezogen. Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass auch Iris Klein bei „Promi Big Brother“ teilnehmen wird. Die meisten Kandidaten befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits im Quarantäne-Hotel und hatten ihre Handys abgegeben – so auch Peter Klein. Deshalb hat er nichts davon erfahren, dass er auf Iris treffen wird. Denn diese wird am Montag in der Live-Show ins Haus einziehen.

Iris Klein macht eine Kampfansage an Peter

Ihm werde „die Kinnlade runterfallen“, erzählt Iris Klein im Gespräch mit den Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp. Ihre größte Angst ist es, sich mit Peter Klein das Bett teilen zu müssen. Sie habe keine Gefühle mehr für Peter und könne „ihm in die Augen schauen“. „Alles was ich von ihm will, ist die Scheidung“, so die Mutter von Daniela Katzenberger. „Ich hoffe das Beste und erwarte das Schlimmste. Noch schlimmer wäre, wenn Frau Woelke dabei wäre“, meint Iris Klein.

Dann holt sie noch weiter aus: „Er hat mich weggeworfen wie ein Stück Müll“, sagt sie und ergänzt: „Im normalen Leben hätte ich ihn angezündet.“ Wie wird Peter Klein reagieren, wenn er auf Iris treffen wird? Im Container wird es sicher Klärungsbedarf geben und die beiden werden viel zu bereden haben. Fakt ist aber: Langweilig wird es ganz sicher nicht… SAT.1 zeigt die erste Live-Show von „Promi Big Brother“ am Montag um 20:15 Uhr.