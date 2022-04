Will Smith: Schauspieler für zehn Jahre von Oscars ausgeschlossen!

Jetzt kommt es faustdick für Schauspieler Will Smith. Nachdem er Chris Rock eine Ohrfeige wegen eines Witzes über seine Frau verpasst hatte, zieht es nun weitere Konsequenzen nach sich. Nicht nur, dass Produktionen mit dem 53-Jährigen eingestellt wurden und er aus der Oscar-Academy ausgetreten ist – er darf auch zehn Jahre lang keine Veranstaltungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences besuchen. Nun meldete er sich selbst zu Wort.

Was war das für ein Schock, als man die Oscars verfolgte und es plötzlich zur Handgreiflichkeit kam. Nicht nur die Promis vor Ort und Zuschauer vor den Fernsehgeräten waren ratlos und geschockt. Chris Rock war sichtlich irritiert, nachdem er geschlagen wurde. Immerhin machte er nur einen Witz – auch wenn der wirklich geschmacklos war.

Für zehn Jahre von Oscars ausgeschlossen

Nun gibt es also eine erneute Konsequenz für den weltberühmten Schauspieler Will Smith. Es wurde entschieden, dass er zehn Jahre lang nicht mehr bei Veranstaltungen der Oscar-Academy auftreten darf. Seine bisher gewonnene Auszeichnung darf er allerdings behalten. Will Smith meldete sich nach dem Urteil zu Wort. „Ich akzeptiere und respektiere die Entscheidung der Academy“, soll er in einem Statement laut Deadline und Variety gesagt haben. Zudem äußerte er sich bereits via Instagram, wo er zum Ausdruck brachte, dass Gewalt für ihn nie wieder eine Option sein solle und er das Vertrauen der Institutionen missbraucht habe.

Das passierte an dem Oscar-Abend

Der Abend war für Will Smith gleichzeitig ein Hoch und Tief. So gewann er zum ersten Mal einen Oscar – nämlich in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ in „King Richards“. Doch darüber wurde bei Weitem nicht so groß berichtet wie über seine Handgreiflichkeit. Das war dann die Schattenseite für den Schauspieler. Jada Pink Smith ist die Frau des 53-Jährigen. Weil sie unter Krebs leidet, rasiert sie sich die Haare ab. Der Comedian Chris Rock machte ausgerechnet über die Frisur der Schauspielerin. Das kam natürlich nicht so gut an. Nachdem Will Smith zögerte, ging er dann doch auf die Bühne und schlug ihm ins Gesicht. Schon gelesen? Nach Ohrfeigen-Skandal: Netflix und Sony stellen Produktionen mit Will Smith ein!