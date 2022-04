Nach Ohrfeigen-Skandal: Netflix und Sony stellen Produktionen mit Will Smith ein!

Weil der Comedian Chris Rock einen Witz über Jada Pink Smith machte, kam Will Smith spontan auf die Bühne und verpasste ihm dafür eine Ohrfeige – es wurde ein Disziplinarverfahren der Oscar-Academy eröffnet. Allerdings war das nicht die einzige Konsequenz. Laut mehreren übereinstimmenden Berichten stellen nun auch noch Sony und Netflix die Produktionen mit dem 53-Jährigen Schauspieler ein.

Dass die Oscars 2022 so laufen würden, hätte natürlich niemand vermutet. Trotz Ohrfeige von Will Smith zog Chris Rock aber weiterhin seine Moderation durch. Will Smith trat zwar mittlerweile aus der Oscar-Academy aus, dennoch hat die Sache gleich mehrere Konsequenzen für den 53-Jährigen.

Netflix stoppt Produktionen mit Will Smith

Zwar ist Will Smith bereits aus der Oscar-Academy ausgetreten, doch sein Gewaltausbruch zieht noch weitere Konsequenzen nach sich. Eigentlich wurde für die Netflix-Produktion „Fast and Loose“ nur noch der passende Regisseur gesucht. In der Hauptrolle hätte eigentlich Will Smith einen Verbrecher gespielt. Doch nun soll das Projekt erst einmal auf Eis gelegt werden. Das berichtet The Hollywood Reporter. Aber auch Sony nimmt diesen öffentlichen Auftritt des 53-Jährigen nicht einfach so hin.

Auch Sony zieht Reißleine

Netflix ist nicht das einzige Unternehmen, dass Will Smith nicht ungeahndet einfach so davonkommen lässt. Auch das berichtet The Hollywood Reporter. So wurde die Produktion von „Bad Boys 4“ erst einmal pausiert. Auch in diesem Film sollte Will Smith eine Rolle spielen. Dabei soll er angeblich schon das Drehbuch erhalten haben. Schon gelesen? Will Smith: Erste Worte nach Ohrfeigen-Skandal!