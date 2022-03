Will Smith: Erste Worte nach Ohrfeigen-Skandal!

Diese Szene sorgte bei den Oscars für einen handfesten Skandal! Will Smith stürmte bei der Verleihung auf die Bühne und hat Chris Rock eine Ohrfeige verpasst. Der Hollywood-Star hat sich jetzt in einem Instagram-Post zu Wort gemeldet.

Chris Rock hat bei der diesjährigen Oscar-Verleihung einen Witz über die Ehefrau von Will Smith gemacht. Dabei ging es um ihre Haare. Der Hintergrund: Jada Pinkett Smith trägt nicht freiwillig eine Glatze, sondern leidet unter kreisrundem Haarausfall. Will Smith stürmte nach dem Witz auf die Bühne und hat Chris Rock eine Ohrfeige verpasst.

Will Smith entschuldigt sich für Ausraster

Will Smith hat sich nun in einem Statement selbst zu dem Vorfall zu Wort gemeldet. „Mein Verhalten bei der gestrigen Oscarverleihung war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich und ich habe emotional reagiert“, entschuldigt sich der Hollywood-Star bei Instagram. Einige Twitter-User forderten sogar, dass er seinen Oscar, welchen er als besten Hauptdarsteller bekam, wieder abgeben sollte.

Academy leitet Untersuchungen ein

Da Chris Rock keine Anzeige erstattet hat, muss Will Smith zumindest keine polizeilichen Ermittlungen fürchten. Dennoch könnte die Ohrfeige nun Konsequenzen für den Schauspieler haben. Denn die Academy hat nun eine Untersuchung eingeleitet. „Wir haben offiziell eine formelle Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und werden weitere Maßnahmen und Konsequenzen in Übereinstimmung mit unseren Regeln, Verhaltensstandards und dem kalifornischen Gesetz prüfen“, heißt es dazu in einem Statement. Zudem berichten mehrere Medien, dass man wohl überlegt, den „King Richard“-Darsteller nachträglich von der Oscar-Verleihung auszuschließen. „Die Academy verurteilt das Verhalten von Herrn Smith während der gestrigen Show“, teilte ein Sprecher mit. Schon gelesen? Nach Ohrfeigen-Skandal bei den Oscars: Drohen Will Smith jetzt Konsequenzen?