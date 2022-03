Nach Ohrfeigen-Skandal bei den Oscars: Drohen Will Smith jetzt Konsequenzen?

Will Smith sorgte bei den Oscars für den größten Skandal! Als Laudator Chris Rock einen Witz über seine Ehefrau Jada Pinkett Smith macht, brennen ihm die Sicherungen durch und verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Drohen dem Hollywood-Star jetzt sogar Konsequenzen?

Es war eine Szene, welche bei den diesjährigen Academy Awards für Entsetzen sorgt. Will Smith stürmte auf die Bühne und verpasste Chris Rock eine Ohrfeige, als dieser einen Scherz über seine Frau machte. Anschließend sagte der Hollywood-Star, dass er den Namen seiner Frau nicht in den Mund nehmen soll. Drohen dem Schauspieler jetzt wegen dem Ausraster sogar Konsequenzen? Die zuständige Polizeibehörde hat sich jetzt dazu geäußert.

Bisher keine Ermittlungen gegen Will Smith

Das Los Angeles Police Department habe bisher keine Ermittlungen aufgenommen, wie die L.A. Times berichtet. Der Grund? Die betroffene Person habe keine Anzeige erstattet. „Die betroffene Person hat es abgelehnt, eine Anzeige zu erstatten“, erklärte ein Sprecher. Dennoch könnte es zu Konsequenzen kommen: „Wenn die betroffene Person zu einem späteren Zeitpunkt eine polizeiliche Ermittlung wünscht, wird das LAPD zur Verfügung stehen, um eine Untersuchung einzuleiten.“

Zudem haben sich die beiden nach dem Vorfall auch wieder vertragen. Will Smith hat kurz danach den Oscar als besten Hauptdarsteller abgeräumt. In seiner Dankesrede entschuldigte sich der Schauspieler. „Ich möchte mich bei der Academy entschuldigen. Ich möchte mich bei allen meinen Mitnominierten entschuldigen“, erklärte Will Smith. Und auch Chris Rock scheint das ganze mittlerweile locker zu nehmen – zumindest konnten die beiden danach wieder lachen. Schon gelesen? Oscars 2022: Das sind die Gewinner!