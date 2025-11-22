„The Masked Singer“ 2025: Wer ist raus? Dieser Star steckt unter Quietsch

Wer steckt hinter der Maske? Diese Frage steht im Mittelpunkt von „The Masked Singer“. In der dritten Folge der Show wurde das nächste Kostüm enthüllt. Diesmal traf es Quietsch – aber welcher Promi steckt darunter?

Die dritte Show von „The Masked Singer“ stand an. Bereits in den vergangenen Tagen gab es im Netz viele Spekulationen, welche Promis unter den Masken stecken. Besonders der Dude sorgt für Diskussionen. Fans vermuten, dass sich Evil Jared Hasselhoff unter der Maske verstecken könnte. Auch die Namen Knossi sowie der Comedian Teddy Teclebrhan sind gefallen.

Auch der Gorilla sorgte für Aufsehen. Im Netz glauben die Fans, dass es sich dabei um Wayne Carpendale handeln könnte. Ein Kochlöffel sowie das Sternzeichen Zwilling würden laut den Indizien zumindest passen. Ganz eindeutig wäre das jedoch nicht: Denn Wayne Carpendale sowie seine Ehefrau posteten zuletzt Urlaubsbilder. Allerdings haben Stars wie Alexander Klaws ähnliche Taktiken angewandt, um ihre Teilnahme an der Show zu vertuschen. Aber auch „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz sowie die Starköche wie Alexander Kumptner, Steffen Henssler oder Nelson Müller werden verdächtigt, unter der Maske zu stecken.

Dieser Star ist bei „The Masked Singer“ raus

Die Promis haben unter den Kostümen alles gegeben. Doch am Ende muss ein Star die Show wieder verlassen und damit fiel die nächste Maske! Quietsch hat die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhalten und ist deshalb aus der Show ausgeschieden – darunter steckt Schauspielerin Natalia Wörner. Sie hat nach ihrer Demaskierung verraten, wie sie ihre Teilnahme verheimlicht hat: „Ich habe gesagt, dass ich in einem Weihnachtsfilm mitspiele.“

Für das Hundekauspielzeug Quietsch wurde kein Detail dem Zufall überlassen. Der Körper entstand in aufwändiger Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material. Mehr als acht Wochen dauerte es, bis Quietsch in seiner finalen Form über die Bühne watscheln konnte.

Brigitte Nielsen musste in der zweiten Show gehen

Am Ende entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn-App, wer die Show verlassen muss: Eine Woche zuvor war für Kiss die Reise in der zweiten Ausgabe von „The Masked Singer“ vorbei. Doch wer steckt unter der Maske? Chris Tall tippt auf Mel C, Alec und Sascha von „The BossHoss“ verdächtigen Ireen Sheer.

Verona Pooth und die Joyn-App-User haben hingegen Hollywood-Schauspielerin Brigitte Nielsen im Verdacht. Und behalten Recht: Aus der Kiss-Maske schlüpft Brigitte Nielsen. Nach ihrer Demaskierung erzählt die Dänin: „Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nach Hause gehen muss. Ich hatte echt gehofft, dass ich eine Woche länger bleiben kann. Was geht los da rein!?“