    TV

    „The Masked Singer" 2025: Wer ist raus? Dieser Star steckt unter Kiss

    gepostet am

    Kiss bei "The Masked Singer" 2025
    Joyn

    In der vergangenen Woche startete die neue Staffel von „The Masked Singer“. In der Auftakt-Folge wurde Smiley enthüllt – darunter versteckte sich Barbara Becker. Nun stand die nächste Demaskierung an.

    Das Rätselraten bei „The Masked Singer“ zieht die Zuschauer wieder in den Bann. In jeder Live-Show muss sich ein Promi demaskieren und die Maske fallen lassen.

    Designerin Barbara Becker schlüpfte in der Auftakt-Show aus dem Smiley und sorgte beim Staffelauftakt direkt für die erste große Überraschung. Während die Zuschauer:innen in der Joyn-App auf Ruth Moschner tippen, hat das Rateteam Katrin Bauerfeind und Katja Burkard im Verdacht. Auf der ganz falschen Fährte befand sich Verona Pooth, die Jimi Blue Ochsenknecht einloggt – und dann mit Erstaunen beobachtet, wie ihre langjährige Weggefährtin Barbara Becker den Kopf des Smileys lüftet.

    Smiley bei "The Masked Singer" 2025
    "The Masked Singer" 2025: Wer ist raus? Dieser Star ist Smiley

    Nach ihrer Enthüllung berichtet die 59-Jährige: „Am meisten Spaß hat mir gemacht, dass ich eine Maske hatte, die die ganze Zeit gelacht hat. Das bin tatsächlich auch ich: Ich laufe mit einem Lachen durch die Welt. Manchmal finden die Leute das komisch und manchmal lachen sie zurück. Beim SMILEY haben alle zurückgelacht, das war sehr schön.“

    In der zweiten Folge von „The Masked Singer“ kehrten Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss an das Ratepult zurück, um Verona Pooth und Chris Tall zu unterstützen. Schon in den Staffeln neun und elf waren sie in der Show zu sehen. Alec Völkel selbst steckte in Staffel drei unter der Alien-Maske.

    Dieser Star musste seine Maske fallen lassen

    In der zweiten Show hatten es die Zuschauer wieder in der Hand und mussten entscheiden: Wer muss die Maske fallen lassen? Diesmal hat es Kiss getroffen – darunter versteckte sich Brigitte Nielsen.

