The Masked Singer 2022: Das Geheimnis um die zehnte Maske!

Seit einer Woche darf auf ProSieben wieder gerätselt werden: Welche Promis verstecken sich unter den Masken? Denn am vergangenen Samstag startete die neue Staffel von „The Masked Singer“. Doch was hat es eigentlich mit der zehnten Maske auf sich?

„The Masked Singer“ zählt zu einer DER Erfolgsshows im TV und hat einen krassen Hype ausgelöst. Die Zuschauer rätseln Woche für Woche, welche Stars sich unter den aufwendigsten Kostümen verstecken. In den vergangenen Staffeln gab es immer zehn Masken – in dieser Staffel jedoch nur neun. Auf der offiziellen Facebook-Seite wird jedoch eine zehnte Maske gezeigt – es handelt sich dabei aber lediglich um das Monsterchen aus der ersten Staffel, welches Werbung für die Tour im kommenden Jahr macht.

Gibt es eine zehnte Maske bei „The Masked Singer“?

Unklar ist, ob in der Staffel eine weitere Maske eingesetzt wird, wie die Bild-Zeitung berichtet. Denn schließlich handelt es sich um die „geheimste Staffel aller Zeiten“ – viele Kostüme wurden erst in der ersten Live-Show bekanntgegeben und davor gar nicht kommuniziert. Grund für eine zehnte Maske könnte sein, falls einer der Teilnehmer krankheitsbedingt ausfällt und somit für Ersatz sorgen könnte. In den vergangenen Staffeln sind immer wieder Stars aufgrund von Corona-Erkrankungen ausgefallen.

Katja Burkard wurde als erster Promi demaskiert

In der ersten Folge der neuen Staffel wurde Katja Burkard demaskiert, welche als Brokkoli auf der Bühne zu sehen war. „Ich bin ein Brokkoli im eigenen Saft. Ich glaube, ich habe noch nie so geschwitzt wie in diesem Kostüm. Das ist Wahnsinn. Aber ich hatte so einen Bock!“, sagte die „Punkt 12“-Moderatorin nach der Show. Es bleibt spannend, welche weiteren Promis sich unter den weiteren Masken verstecken. ProSieben zeigt „The Masked Singer“ immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? The Masked Singer 2022: Die Masken der 7. Staffel