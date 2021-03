The Masked Singer 2021: Dieser Promi ist das Küken!

Katrin Müller-Hohenstein, Franziska van Almsick und Henning Baum sorgen in der vierten Staffel von “The Masked Singer” für Verblüffung bei den Zuschauern und im Rateteam. Nun wurde die Maske enthüllt!

“Die bisherigen Demaskierungen sind der lebende Beweis, wie schwer diese Staffel ist. Wir sind ja fast völlig auf dem Holzweg, wäre Rea nicht gewesen, hätten wir bisher einfach mal null Punkte“, sagt Ruth Moschner und klingt dabei etwas verzweifelt. Model und Moderatorin Lena Gercke unterstützte Ruth Moschner und Rea Garvey in der vierten Ausgabe der ProSieben-Erfolgsshow. Lena Gercke: “Ich freue mich schon sehr, live dabei zu sein. Als Zuschauerin vor dem TV fällt es mir oft sehr schwer zu erraten, wer unter den Masken steckt. Daher bin ich gespannt wie es ist, live im Studio mitzurätseln. Ich bin ein Riesen-Fan der Show und liebe grundsätzlich Formate, bei denen es um Musik geht.“ Schenkt Lena Gercke dem Rateteam neue Ideen, um den Stars unter den Masken auf die Schliche zu kommen?

Hat Ruth Moschner ihr Telefonbuch verloren? Bislang verzeichnet im Rateteam nur Rea Garvey einen einzigen richtigen Tipp: Franziska van Almsick ist DAS EINHORN. “Der hohe Rätselwert spornt noch mehr an und ich freue mich so sehr, wieviel Spaß unsere Stars an der Geheimniskrämerei auf der Bühne haben. Durch die kürzere Sendezeit ist der Suchtfaktor für mich noch höher geworden“, betont Ruth Moschner. Rea Garvey zieht ebenfalls eine positive Halbzeit-Bilanz: „Die Show zeigt jede Woche, dass wir tolle Stars haben. Alle haben großen Bock mitzumachen, weil es unglaublich viel Spaß macht. Diesen Spaß-Faktor, den wir alle mehr denn je brauchen, liebe ich an ‚The Masked Singer‘. Und ich feiere es, dass ich ein Teil davon bin.“

“Ich glaube, auch die nächsten drei Shows werden uns jedes Mal überraschen. Unter den weiteren Masken sind große Namen darunter – da bin ich mir sehr sicher“, prophezeit Rea Garvey. Ruth Moschner ergänzt: „Meine Erwartungen nach den bisherigen Demaskierungen sind natürlich nun noch höher als zum Start. Ich sehe die Leopardin, den Dinosaurier, den Monstronaut und die beiden Vögel – also Küken und Flamingo – weit vorne.“

Judith Rakers ist das Küken

Wer tanzt als DINOSAURIER über die Bühne? Wer steckt unter dem frechen KÜKEN? Wer singt majestätisch als LEOPARD? Wer verwirrt als FLAMINGO? Wer zeigt seine Stimmgewalt unter der SCHILDKRÖTE? Wer überrascht als MONSTRONAUT? Wer lässt als STIER seine Muskeln spielen? Dann ist die Entscheidung gefallen: Das Küken musste die Maske fallen lassen – darunter steckt tatsächlich Judith Rakers.