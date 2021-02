The Masked Singer 2021: Dieser Promi ist das Einhorn!

ProSieben zeigte am Dienstagabend die zweite Folge der Erfolgsshow “The Masked Singer”. Diesmal musste erneut ein Promi sein Kostüm fallen lassen – es handelte sich diesmal um das Einhorn. Nun wurde auch enthüllt, wer darunter steckt.

Er wurde bereits unter dem Astronauten und dem Kudu vermutet – jetzt betritt er zum ersten Mal die große #MaskedSinger“-Bühne: Hip-Hop-Urgestein, Wort-Akrobat und Beat-Experte Smudo verstärkte das Rateteam als Gast in der zweiten Ausgabe von “The Masked Singer”

Kann der Sänger der Fantastischen Vier im Rateteam mit Ruth Moschner und Rea Garvey neue Impulse setzen und mehr Licht in Deutschlands größtes TVRätsel bringen? Smudo: „Ich bin ein bisschen aufgeregt und noch nicht sicher, ob ich in der Lage bin, tatsächlich herauszufinden, wer hinter den Masken steckt. Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, die erste Show gesehen, schon ein paar Theorien entwickelt und weiß, was Phase ist. Und ich freue mich nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf die Reise nach Köln und meinen alten Kumpel Matthias Opdenhövel wieder zu treffen – der inzwischen auch ein bisschen weniger Haare hat, so wie ich (lacht).”

Franziska van Almsick ist das Einhorn

Zuletzt standen das Quoka, das Küken sowie das Einhorn – letzteres musste gehen. Es handelte sich dabei um Franziska van Almsick. “Es war eine riesige Herausforderung”, sagte die Schwimmern kurz nach der Enthüllung.

Welche Promis stecken unter den anderen Kostümen?