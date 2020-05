Supertalent 2020: Jury-Aus für Sarah Lombardi!

Das war’s! Sarah Lombardi wird nach einer Staffel nicht mehr in der „Supertalent“-Jury neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzen. Das teilte RTL jetzt in einem Statement mit. Die Karten für den begehrten Platz hinterm Jury-Pult werden in der nächsten Staffel neu gemischt.

Schon länger brodelt die Gerüchteküche um die neue „Supertalent“-Jury im Netz. Gerade erst hat Dieter Bohlen verkündet, dass Bruce Darnell auch weiterhin dabei sein wird. „Das einzige, dass entschieden ist, ist, dass ich Bruce liebe und Bruce natürlich Hundert Prozent beim Supertalent dabei ist“, erklärte der Chef-Juror jetzt in einem Clip bei Instagram.

RTL gibt Jury-Aus bekannt

Ganz anders sieht das hingegen bei Sarah Lombardi aus. Die Sängerin wird nach einer Staffel nicht mehr in der „Supertalent“-Jury dabei sein. „Es ist ja bekannt, dass wir jedes Jahr Änderungen in der ‚Supertalent‘-Jury haben, so wird es auch dieses Jahr eine neue Jurorin geben. Mit Sarah Lombardi war von Anfang an nur eine Staffel verabredet. Wir danken ihr für ihren erfolgreichen Einsatz, sie hat das ‚Supertalent‘ 2019 sehr bereichert“, teilte der Sender jetzt in einem Statement mit.

Sarah Lombardi zieht ein Fazit

Der Jury-Job hat der Sängerin aber viel Spaß gemacht. „Es war sehr schön und interessant, das mitzuerleben – dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich hatte viel Spaß und es sind ein paar Tränen geflossen – es waren alle Emotionen vertreten", erklärte Sarah Lombardi damals nach dem „Supertalent"-Finale im exklusiven Interview mit KUKKSI. Auf die Frage, ob sie wieder gerne in der nächsten Staffel dabei wäre, antwortete sie: „Ich würde es auf jeden Fall wieder machen." Daraus wird wohl erstmal nichts…