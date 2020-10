Sommerhaus-Lou und Lisha fuhren Handy-Betrüger um!

In der diesjährigen Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” sind Lisha und Lou defintiv nicht auf den Mund gefallen. Besonders mit Eva Benetatou legten sich die beiden an. Nun kam ein brisantes Detail aus ihrer Vergangenheit ans Licht: Die YouTuber fuhren damals einen Handy-Betrüger um!

Lisha und Lou sorgen seit dem “Sommerhaus der Stars” für viel Gesprächsstoff. Die beiden wurden durch YouTube bekannt – dort posten sie zahlreiche Clips aus ihrem Alltag und plaudern über ihr Privatleben. Und auch aus ihrer Vergangenheit sind einige Dinge bekannt: Damals haben sich die Influencer mit einem Handy-.Betrüger angelegt – aber was ist da genau passiert?

Im Jahr 2017 hat sich Lou ein neues iPhone gekauft. Das Paar stellte jedoch fest, dass sie dabei hereingelegt wurden. Damit konfrontierten sie den Verkäufer – doch das Gespräch ist völlig eskaliert! “Der war so provokant, so überheblich und so ein Arschloch”, erinnerte sich Lisha in einem YouTube-Clip.

Lisha fuhr Handy-Verkäufer mit dem Auto um

Und dann fuhr sie den dubiosen Verkäufer sogar mit dem Auto um. “Ich hab’ Gas gegeben, Leute, der Asiate klebte an meiner Frontscheibe, bis es so schnell wurde, dass er nach links ab ist und sich noch an meinem Fensterrahmen und Spiegel festgehalten und ‘Hilfe’ geschrien hat”, erzählte Lisha in dem Video. Sie stellte dann auch klar: “So etwas lassen wir uns nicht gefallen!” Und auch im “Sommerhaus der Stars” geht es immer wieder zur Sache. Denn die Influencer lassen sich nichts gefallen – da kann auch schon mal ein Glas Sekt für eine krasse Eskalation sorgen. Langweilig wird es mit den beiden jedenfalls nicht – und Zündstoff gibt es auch in den nächsten Folgen der Show… RTL zeigt “Das Sommerhaus der Stars” immer sonntags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Sommerhaus-Lisha: So riesig ist ihre Strafakte!

Die neuen Folgen von “Das Sommerhaus der Stars” kannst du vorab HIER bei TVNOW schauen*

*Affiliate Link