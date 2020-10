Sommerhaus-Lisha: So riesig ist ihre Strafakte!

Lisha und Lou mischen die diesjährige Staffel von “Das Sommerhaus der Stars” ordentlich auf. Die beiden YouTuber nehmen kein Blatt vor den Mund und geigen den anderen Kandidaten auch mal ihre Meinung. Die beiden Web-Stars haben eine dunkle Vergangenheit: Besonders die Strafakte von Lisha ist mittlerweile ziemlich lang.

Lisha ist schnell auf die Palme zu bringen – das haben auch die Zuschauer im “Sommerhaus der Stars” gesehen. “Halt deine Fresse!”, “Ihr seid die F***** hier” oder “verlogenes Drecksstück” sind nur einige Sätze, welche von dem Web-Star in der RTL-Show gefallen sind.

Früher war Lisha in Schlägereien verwickelt

Mit Lou ist die YouTuberin schon rund 10 Jahre zusammen. Privatsphäre kennen die beiden nicht – ihre Community halten sie mit regelmäßigen Updates bei YouTube und in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Bis auf die verbalen Wutausbrüche konnte Lisha ihre Aggressionen zurückhalten – das war aber nicht immer der Fall. Denn in der Vergangenheit flogen auch immer mal die Fäuste. Damit geht die YouTuberin auch sehr offen um und macht ein Geständnis: “Ich war früher wirklich in Schlägereien verwickelt und das nicht selten”, erklärt Lisha in einem Interview mit RTL.

Verurteilung auf 10 Monate Haft auf Bewährung

Schon bei YouTube haben die beiden darüber gesprochen, dass sie früher viel Scheisse gebaut haben und sogar zu “10 Monate Haft auf Bewährung” verurteilt wurden. “Ich glaube, dass meine Akte noch viel größer und noch viel schlimmer wäre, wenn ich ihn nicht kennenglernt hätte”, so Lisha. “Liebe kann jeden verändern. Das war bei uns in der richtigen Zeit und am richtigen Ort der Fall”; meint Lou. Aus ihren Fehlern scheinen die beiden gelernt zu haben – aber die verbalen Auseinandersetzungen wird es wohl auch weiterhin in der RTL-Show geben… RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.