Sharon Battiste: Ohne Perücke! So sieht die Bachelorette mit Glatze aus

Sharon Battiste ist die neue Bachelorette und verteilt diesmal die Rosen. 20 Single-Boys buhlen um die Schönheit. Die Beauty leidet unter kreisrundem Haarausfall und zeigt sich erstmals ohne Perücke.

Seit rund 15 Jahren leidet Sharon Battiste unter kreisrundem Haarausfall. Mit ihrem Schicksal geht die Bachelorette offen um – auch in der Datingshow. „Auch ich habe noch etwas, was ich den Männern bisher noch nicht gezeigt habe“, sagt die 30-Jährige in der vergangenen Folge. Der Krankheit hat die Schönheit den Kampf angesagt und hat sich von einer Freundin den Kopf rasieren lassen – seitdem trägt sie eine Perücke.

So sieht Sharon Battiste ohne Perücke aus

Für die Bachelorette war es eine Achterbahnfahrt, als sie sich von ihren Haaren getrennt hat. „Ich wusste, dass das das Beste wird, was ich jemals tun werde. Aber während diesen paar Minuten habe ich mich, glaube ich, nicht gespürt“, so Sharon Battiste. „Ich hatte Angst, dass ich mich nie wieder öffnen kann, nie wieder verlieben kann, dass mich niemals jemand vielleicht wieder hübsch findet“, zeigt sich die Schönheit besorgt. Die Ängste wurden ihr aber abgenommen, als sie sich erstmals im Spiegel angeschaut hat: „Als ich mich dann das erste Mal angeguckt habe, war alles beantwortet.“

In der dritten Folge von „Die Bachelorette“ wollte Sharon Battiste auch den Single-Boys von ihrem Schicksal berichten. „Ich weiß nur, dass dieser Moment für mich bald kommt und ich mich darauf freue, weil das bin ich auch“, erklärte sie kurz davor. „Mir ist nur wichtig, dass der Mann genau das spürt, wie ich mich fühle. Und zwar schön sexy und kraftvoll. […] Die Krankheit ist beendet für mich“, stellt Sharon Battiste klar. Für den Mut und ihre Offenheit wurde die 30-Jährige von den Single-Boys bewundert. RTL zeigt „Die Bachelorette“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Die Bachelorette leidet unter kreisrundem Haarausfall!