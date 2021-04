Promis unter Palmen 2021: Wo liegt der Drehort? HIER ist die Villa!

Es geht wieder los: In SAT.1 startet am 12. April 2021 die neue Staffel von “Promis unter Palmen”. Zwölf Promis ziehen in eine Villa und müssen verschiedene Challenges bestehen. Doch wo wurde die neue Staffel eigentlich gedreht?

Geändert hat sich der Sendeplatz. Denn statt mittwochs werden die neuen Folgen von “Promis unter Palmen” immer montags ausgestrahlt. Insgesamt gibt es diesmal 8 Folgen – also zwei Episoden mehr als in der vergangenen Staffel. Diesmal wird es auch die Live-Sendung “Promis unter Palmen – die Late Night Show” mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj geben, welche nochmal auf die Ereignisse in der Show eingehen und Revue passieren lassen.

Das sind die Kandidaten

Model und DJ Giulia Siegel, Schauspieler Willi Herren, Currywurst-King Chris Töpperwien, Dragqueen Katy Bähm, Ballermann-Schlagersängerin Melanie Müller, die ehemaligen „Promi Big Brother“-Bewohner:innen Emmy Russ und Marcus Prinz von Anhalt, Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg, Tattoo-Model Kate Merlan sowie die Reality-Stars und Sternchen Patricia Blanco, Elena Miras und Calvin Kleinen müssen an ihre Limits gehen – mental und physisch.

Wo ist die Villa? Der Drehort ist in Phuket

Der Drehort von “Promis unter Palmen” ist eine Villa in Phuket. Es handelt sich dabei um eine idyllische Insel in der Andamanensee, welche im Süden von Thailand liegt. Mit einer Länge von etwa 50 km und einer Breite von etwa 22 km ist sie etwa 543 km² groß – es handelt sich dabei um die größte Insel in Thailand. Hier leben um die 320.000 Menschen. An der Westküste gibt es zahlreiche traumhafte Strände – dazu zählt beispielsweise auch der Patong-Strand. Und auch sonst hat die Insel viele Sehenswürdigkeiten zu bieten – darunter der der 200 Jahre alte Tempel Put Yaw, der buddhistische Tempel Wat Chalong oder auch die südlichste Spitze Laem Phrompthep mit einem atemberaubenden Blick.

Die Region Patong ist das touristische Zentrum der Insel – neben der traumhaften Landschaft und vielen Stränden gibt es hier auch Shopping- und Partymöglichkeiten. Das Inselinnere wird vor allem durch Kautschuk-Plantagen und Kokosnuss-Haine geprägt. Die Inselbewohner leben hauptsächlich vom Tourismus, dem Fischfang und der Perlenzucht. Die meisten Touristen besuchen die Insel übrigens zwischen November bis April – in der Zeit ist es sehr sonnig und die Temperaturen können bis 35 Grad erreichen. Die Regenzeit dauert von Mai bis Oktober an. SAT.1 zeigt “Promis unter Palmen” ab dem 12. April 2021 immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promis unter Palmen 2021: Diese Stars sind dabei!