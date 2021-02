Promis unter Palmen 2021: Diese Stars sind dabei!

Die erste Staffel von “Promis unter Palmen” war für SAT.1 ein voller Erfolg. Der Sender geht mit dem Format in die zweite Staffel. Nun wurde auch enthüllt, welche Kandidaten diesmal dabei sein werden.

Sonne, Palmen und eine Villa am Strand: SAT.1 bringt im Frühjahr den Sommer in die deutschen Wohnzimmer. In der vergangenen Staffel von “Promis unter Palmen” eskalierte vor allem der Streit zwischen Claudia Obert und Désirée Nick. Nun hat der Sender den Cast der neuen Staffel veröffentlicht – und auch das verspricht viel Unterhaltung.

Diese Promis sind dabei

Zwölf Promis haben sich auf den Weg nach Thailand begeben, um bei der zweiten Staffel der SAT.1-Realityshow „Promis unter Palmen“ dabei zu sein: Giulia Siegel, Prinz Marcus von Anhalt, Melanie Müller, Willi Herren, Patricia Blanco, Chris Töpperwien, Elena Miras, Katy Bähm, Emmy Russ, Henrik Stoltenberg, Kate Merlan und Calvin Kleinen kämpfen um die goldenen Kokosnuss und 100.000 Euro Siegprämie.

Strenge Hygienemaßnahmen am Set

Bevor die Promis sich jedoch bei 30 Grad unter Palmen bewegen können, haben sie sich Corona-konform 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben. Sämtliche Teilnehmer wurden mehrfach negativ auf Corona getestet, so dass ab dieser Woche die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von “Promis unter Palmen“ starten können.

Die Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" starten in diesen Tagen. Einen genauen Sendetermin gibt es aber noch nicht – die neue Staffel soll jedoch im Frühjahr in SAT.1 ausgestrahlt werden. Bei dem Cast könnte es auch in der neuen Staffel ordentlich Zoff geben, aber könnte insgesamt auch sehr lustig werden.