Promi Big Brother 2021: SAT.1 verkündet drastische Konsequenzen!

Welches Team ist das rechtmäßige Gewinnerteam des Duells vom Dienstag und darf auf dem Big Planet bei „Promi Big Brother“ ziehen? Big Brother klärt das direkt zu Beginn der Live-Show am Mittwoch auf.

Noch unbeeindruckt von dieser Aufregung kreisen die Gedanken der prominenten Crew im Weltall um Menschen, die ihr Leben beeinflusst haben. Payton und Daniela berichten in der Raumstation von vergangenen toxischen Beziehungen. Auf dem Planeten gesteht Gitta, dass sie von einem Guru übers Ohr gehauen wurde. Und während Ina vor Glück über den Umzug auf den Big Planet im Stylinghimmel schwebt, landet Babs nach dem Zuschauervoting unsanft zurück in der Raumstation. Beim Duell „Zielwasser“ kam es am Dienstag zu einem Messfehler. Big Brother hat diesen Vorfall per Videobeweis sorgfältig geprüft und wird seine Bewohner:innen heute in der Live-Show über die daraus resultierenden und noch nie dagewesenen Konsequenzen informieren.

Payton Ramolla spricht über ihre Beziehungen

Mit zarten 21 Jahren hat Influencer-Küken Payton Ramolla die komplette Galaxie der Gefühle bereits durchlebt. In der Raumstation berichtet sie über einen Tiefpunkt ihres Liebeslebens. “Alles, was du dir vorstellen kannst, ist schief gelaufen“, fasst sie ihre erste Beziehung zusammen und erklärt: “Er hat gesagt, wenn du dir die Brüste machen lässt, mache ich Schluss. Als wir in Paris BHs kaufen waren, hat er gesagt: Du siehst aus wie die größte Nutte. Da stand ich in Paris vor dem Eiffelturm und hab geheult.” Ina ist entsetzt: “Er hat ja gar keinen Respekt gehabt!” Payton beendete diese Beziehung, erklärt aber zugleich: “Ich hing so krass an diesem Typen.” Spielerfrau Ina, selbst glücklich verheiratet, hat Verständnis für ihre junge Mitbewohnerin: “Ich kenn das, wenn man da erstmal drin ist, kommt man auch nicht so schnell wieder raus.” Payton: “Ich dachte wirklich er ist nett, aber er hat mir alles verboten. Ich durfte noch nicht mal auf den Geburtstag meiner Freunde. Dabei hat er mich anderthalb Jahre betrogen.”

Paytons Geschichte bewegt Daniela Büchner, von einer eigenen toxischen Liebes-Erfahrung zu berichten – und der damit verbundenen Sorge, ausgerechnet im “Promi Big Brother”-Universum auf ihren Ex zu treffen: “Ich habe ihm von Anfang an gesagt: Wenn du hier reingehst, gehe ich raus. Sein Gequatsche kann man sich nicht anhören. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann noch nicht mal seine Stimme hören. Ich möchte weder seine Stimme hören, noch dass er mir schreibt. Deswegen lenke ich mich ab.”

Papis Loveday glaubt an übersinnliche Mächte

Auf dem Big Planet streifen die Gespräche übersinnliche Sphären: Der Senegalese Papis Loveday klärt auf, dass Voodoo ein Teil seiner Kultur ist und auch er selbst an übersinnliche Mächte glaubt: “Eine meiner Schwestern ist krank wegen schwarzer Magie. Alles, was du glaubst, trifft dich.” Papis Schilderungen entlocken Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx ein Geständnis: “Ich bin bedient mit so Voodoo-Zeug und Möchtegern-Gurus“, macht sie ihren Standpunkt klar. Sie erklärt stolz: „Über mich hat niemand mehr Power! Ich habe das ja erlebt. Ich habe mal einen Guru gehabt, der mir mein ganzes Geld abgeknöpft hat. Ich habe dem meine Verantwortung nach und nach abgegeben.” “Eine Sekte?”, will Paco wissen. “So ähnlich“, entgegnet Gitta und berichtet, dass sie auf gerichtliches Vorgehen jedoch verzichtet habe, um das Thema abzuschließen.

Ina Aogo plaudert über ihre Stylingsünden

Ganz und gar weltlich sind die Dinge, mit denen Big Brother Spielerfrau Ina Aogo zum Strahlen bringen kann: Kaum auf dem Big Planet gelandet, duscht und stylt sie, was das Zeug hält und verliert sich in Erinnerungen an ihre Ausbildungszeit, als sie kurze Haare hatte. „Das war ein Einstellungskriterium, dass jeder die Haare so tragen musste zum passenden Trend. Danach wollte ich ein Jahr nicht in die Disco gehen, weil ich so schlimm aussah. Die Fotos gehören auch verboten! Und rot waren sie auch noch”, berichtet die selbsternannte Long-Hair-Bitch. Davon ist Ballermann-Queen Melanie Müller weit entfernt, was Ina nicht daran hindert, auch ihr Tipps zu ihrer Kurzhaarfrisur zu geben: “Zehn Zentimeter müsstest du sie dir wachsen lassen, dann kannst du dir diese Tapes reinmachen. Und blondier die nicht so, dass die leben!”

Während Ina im siebten Haare-Himmel schwebt, ist Profi-Anglerin Babs nach dem Zuschauervoting sehr schnell zurück auf den Boden der Realität. Nach einem kurzen Intermezzo auf dem Planeten muss sie zurück in die Raumstation wechseln. Der Empfang dort: Alles andere als herzlich. Als sie wegen eines Streits um eine Decke auch noch mit Superhändler Paco Steinbeck aneinander gerät, kann Babs ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und weint sich unbemerkt von ihren Mitbewohner:innen in Schlaf… SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Pascal Kappés: Erste Worte nach Promi Big Brother-Exit!