Pascal Kappés: Erste Worte nach Promi Big Brother-Exit!

Unter Tränen hat Pascal Kappés das Weltall bei „Promi Big Brother“ verlassen. Der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ plaudert nun aus, wie er sich nach seinem Exit fühlt.

Nach Heike Maurer und Rafi Rachek musste der dritte Star die diesjährige Staffel von „Promi Big Brother“ verlassen. Diesmal hat es Pascal Kappés erwischt, welcher aus der Show von den Zuschauern gewählt wurde. Der Exit hat ihn ziemlich mitgenommen: Unter Tränen hat er den Container verlassen – aber wie fühlt er sich nun einige Stunden kurz nach seinem Exit?

So geht es Pascal Kappés nach seinem Exit

„Der Auszug war natürlich nicht sonderlich schön. Für mich war es das größte Format, was man machen kann. Ich bin auf der einen Seite froh, dass ich raus bin, weil ich meine Familie sehen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch schade“, erzählt Pascal Kappés im exklusiven Interview mit KUKKSI. Der Ex-BTN-Star ging an seine Grenzen, aber für ihn die war die Zeit unvergesslich und einer der Höhepunkte seiner TV-Karriere. „Es war für mich die geilste Erfahrung ever. Die Erfahrung dort bekommt man sonst nirgendwo. Der Input, der da auf einen zuballert, ist wirklich krass. Und dafür kann man einfach nur Danke sagen“, so der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star.

Das nimmt der BTN-Star aus „Promi Big Brother“ mit

Der Hottie sprach auch darüber, was er aus der Show mitnehmen wird. „Ich nehme ganz viel positive Energie und neue Ansichten aus der Show mit, die man künftig vielleicht auch in anderen Dingen umsetzen kann. Ich war 100 Prozent „Ich“ bei ‚Promi Big Brother‘ und bin mir selber treu geblieben“, meint Pascal Kappés. Nun will der Soap-Star vor allem viel Reisen und will seine Community in den sozialen Netzwerken daran teilhaben lassen. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr. Schon gelesen? Pascal Kappés: BTN-Star verlor Vater und Schwester bei Crash!