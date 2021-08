Pascal Kappés: BTN-Star verlor Vater und Schwester bei Crash!

Pascal Kappés wurde durch „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Nun wagt sich der Serien-Hottie auch ins Reality-TV und zieht bei „Promi Big Brother“ ein. In seiner Kindheit hatte es der Darsteller nicht immer einfach und musste einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Bei einem schweren Unfall hat er seinen Vater sowie seine Schwester verloren.

Der 31-Jährige ist der Sohn von Trainer-Legende Rudi Kappés. Er spielte Fußball in der 6. Liga, arbeitet als Model und wird 2019 Mister Saarland. Einem breiten Publikum wurde er durch seine Rolle in „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Mit seiner Ex-Frau Denise hat er einen zweijährigen Sohn. Später hat er sich als bisexuell geoutet.

Pascal Kappés hat Vater und Schwester verloren

Im Jahr 2002 erlebte der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star einen schweren Verlust. Bei einem Crash kamen sein Vater und seine Schwester ums Leben. „Das Thema ist immer noch sehr präsent. Wenn dein Vorbild, der Papa, auf einmal nicht mehr da ist, dann fehlt etwas. Das wird man nie richtig verarbeiten, aber man muss nach vorne gucken. Ich sage immer: Man sollte nie darüber nachdenken, wie sie gestorben sind, sondern wie sie gelebt haben. Nach diesem Motto versuche ich zu leben und das umzusetzen, was mir mein Papa damals beigebracht hat“, sagt Pascal Kappés in einem Interview mit SAT.1. Und was hat sein Vater ihm mit auf den Weg gegeben? „Die besagten fünf Punkte: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte. Und der wichtigste Satz: Barfuß oder Lackschuh – jeder Mensch ist gleich!“, sagt er weiter. Trotz der schweren Schicksalsschläge hat Pascal Kappés nie aufgegeben.

Darum geht der BTN-Star zu „Promi Big Brother“

Er hat auch verraten, weshalb er jetzt zu „Promi Big Brother“ geht. „Es ist für mich eine brutale Herausforderung, mit vielen extrovertierten Menschen auf engstem Raum zu sein. Ich hoffe, ich kann mit meiner Art und Weise ein bisschen mithalten und dem ein oder anderen auch was Gutes tun“, so Pascal Kappés. Konnt er bisher aber schon WG-Erfahrung sammeln? „In Berlin habe ich damals in einer WG mit einem Arbeitskollegen zusammengewohnt, die sich im Laufe der Zeit weiter vergrößert hat. Das war oft schwierig, da ich der Älteste in der Gruppe war, entsprechend die Verantwortung getragen habe und auch viel Wert auf Ordnung lege. Aber man kann fast alles mit Kommunikation lösen“, verriet Pascal Kappés. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Alle Infos zu Pascal Kappés