Promi Big Brother 2021: Mimi Gwozdz wurde von Niko Griesert abserviert!

Die ersten acht Mitbewohner der neunten Staffel von ,,Promi Big Brother“ stehen nun fest. Darunter auch die Beauty Mimi Gwozdz ist unter den ersten Kandidaten und erlangte durch die ,,Bachelor“-Staffel mit Niko Griesert große Aufmerksamkeit. Sie gewann die Staffel und ging dennoch allein nach Hause.

Am Freitag ist es endlich so weit: ,,Promi Big Brother“ geht in die neunte Ausgabe. Unter den Kandidaten ist auch die ,,Bachelor“-Siegerin Mimi Gwozdz. Falls du sie aber noch nicht wirklich kennen solltest, hat KUKKSI für dich ein paar Fakten über sie zusammengefasst, damit du dann auch richtig mitfiebern kannst.

Das ist Mimi Gwozdz

Am 18. Februar 1994 geboren.

Pfungstadt ist ihr Geburtsort.

Sternzeichen: Wassermann.

Instagram: @mimi_guo

Trotz Bachelor-Gewinn hat sie verloren

In der Datingshow ,,Bachelor“ von dem Sender RTL geht es darum, dass eine Person unter zwanzig Singles die große Liebe finden will. Mimi Gwozdz schaffte es unter den vielen Konkurrentinnen bis ins Finale und bekam sogar die letzte Rose. Es hätte nicht besser laufen können. Eigentlich hieße das, dass man gewonnen hat und man gemeinsam nach Hause geht, doch dann der Schock für die heute 27-Jährige. Es kam nämlich alles anders. Zwar hatte die Beauty die Staffel gewonnen, doch anschließend einen Korb von Niko Griesert bekommen. Das Herz des ,,Bachelors“ konnte sie scheinbar nicht gewinnen. Sein Interesse an der damals zweitplatzierten Michéle war größer.

Sie will sich nicht verstecken

Natürlich war das ein herber Rückschlag für sie. Doch sie will zeigen, wie selbstbewusst und stark sie ist. Sie blickt nun positiv nach vorn. Deshalb nimmt sie an der neunten Ausgabe von ,,Promi Big Brother" teil. Vor allem möchte sie unbedingt jemand sein, der für alle immer ein offenes Ohr habe, schreibt der Sender Sat.1. Ab Freitag, dem 6. August um 20:15 auf Sat.1 geht die neue Staffel los.