Drilling verloren? Baby-Drama bei Bushido und Anna-Maria Ferchichi!

Das Paar gab vor einigen Wochen die frohe Baby-News bekannt, dass sie Drillinge warten. Seitdem posten die beiden immer wieder Updates zur Schwangerschaft. Doch nun gibt es eine traurige Nachricht: Der Rapper und seine Liebste haben offenbar ein Drilling verloren.

Bushido teilt trauriges Schwangerschafts-Update

„Da es sein kann, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen, bitte ich um Verständnis, dass Musik momentan keinen Platz in meinem Leben einnimmt. Zu gegebener Zeit gebe ich ein neues Datum für mein Album bekannt“, schrieb der „Sonnenbank Flavour“-Interpret beim Kurznachrichtendienst Twitter. Weshalb der Drilling möglicherweise nicht überlebt, ist bisher nicht bekannt. Bereits vor einigen Wochen musste die Schwester von Sarah Connor wegen Komplikationen in der Schwangerschaft in die Klinik. Bushido weicht seiner Frau nicht von seiner Seite. „Ich bleibe für immer an deiner Seite. Gute Besserung, mein Schatz“, schrieb der Rapper erst kürzlich bei Instagram.

Im Juni gaben die beiden bekannt, dass sie Drillinge erwarten. „Wir haben ja bereits fünf Kinder, darunter auch zweieiige Zwillinge. Aber eineiige Drillinge ist der Wahnsinn", sagte Bushido vor einigen Wochen in einem Interview mit Bunte. „Dieser Moment war ganz besonders: Anis schrie und weinte vor Freude, die Ärztin war sprachlos und ich hatte einfach nur Panik. Inzwischen freue ich mich auch riesig auf unsere Wunschbabys", so Anna-Maria Ferchichi.