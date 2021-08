Dagi Bee: Schwanger! Die YouTuberin erwartet ihr erstes Baby

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Dagi Bee! Die YouTuberin hat nun ein neues Video mit ihrem Eugen Kazakov hochgeladen. Der Titel ,,Ein neues Leben…“ lässt vermuten, dass sie vielleicht umgezogen sind, aber völlig falsch gedacht. Das süße Ehepärchen erwartet nun ihr erstes Kind!

Es gibt mal wieder süße Neuigkeiten aus der YouTube-Welt – und die kommen echt überraschend. Denn nach vier Wochen kommt plötzlich ein neues Video auf ihrem Kanal mit fast vier Millionen Abonnenten. Dagi Bee erwartet nämlich ihr erstes Kind – und das hat sie in ein richtig tolles Video verpackt.

Dagi Bee ist schwanger

Die Überraschung scheint echt geglückt zu sein, denn das neue Video kam ohne Vorankündigung. Dennoch schaffte es in nicht einmal 24 Stunden über eine Million Aufrufe. Der Wahnsinn! In dem kurzen Video zeigt sie nämlich die tollsten Momente ihrer jüngsten Vergangenheit. Doch am Ende der Knaller: Plötzlich hält sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und man sieht die Influencerin mit süßem Babybauch.

Fans können es kaum glauben

Dass so ein Video nach vier Wochen Pause plötzlich aus heiterem Himmel kommt, konnte natürlich niemand ahnen. Genau deshalb scheint der Überraschungseffekt so groß zu sein. Schnell ging das Video viral und auch ein Instagram-Post sorgt für den Hype. Natürlich freuen sich ihre Fans mit ihr und überhäufen sie mit Glückwünschen.