Princess Charming: So wild wird der Staffelstart!

Die erste lesbische Datingshow startet im deutschen Fernsehen: Bei TVNOW geht „Princess Charming“ am den Start. Die Kandidatinnen ziehen in eine Traumvilla und hoffen, dort ihre Partnerin fürs Leben zu finden. KUKKSI verrät erste Details zum Staffelstart.

„Liebe ist das Schönste, was es gibt. Da ist es egal, welches Geschlecht“, mit diesen Worten läutet „Princess Charming“ Irina die weltweit erste Staffel der lesbischen Dating-Show ein. In dem TVNOW-Original sucht die 30-jährige Rechtsanwältin unter der Sonne Kretas ihre Traumfrau: „Ich möchte eine Beziehung, weil es mir das Gefühl des Ankommens gibt – eine feste Partnerin, mit der man die nächsten Schritte planen kann.“ Potenzielle Anwärterinnen gibt es bei „Princess Charming“ in jedem Fall – gleich 20 ganz unterschiedliche Singles warten ab dem 25. Mai auf TVNOW darauf, Irina kennen- und vielleicht sogar lieben zu lernen.

Die Kandidatinnen ziehen in eine Traumvilla ein

Mit Pride-Flagge und ausgelassener Stimmung im Gepäck ziehen die Singlefrauen in kleinen Grüppchen in ihre traumhafte Villa mit Pool ein. Während Sarina geflasht ist: „Die Konkurrenz ist gigantisch“, sorgt sich Ex-Soldatin Britta um das zu kleine Angebot an Sportgeräten. Als Princess Charming Irina vorgefahren kommt, gibt es nur noch ein Thema: Sie! „Ich bin auf den ersten Blick verzaubert“, schwärmt Kati und auch Saskia ist hin und weg: „Sie ist optisch genau mein Fall.“ Schon am ersten Abend betont Irina, dass eine Fernbeziehung kein Problem für sie wäre: „Ich hatte schon mal Beziehungen nach Berlin und Portugal. Man braucht einfach eine Perspektive, dass man irgendwann mal zusammenwohnen kann.“ Wer bekommt in der ersten Ladies Night am Ende des Abends eine Kette von Irina und hat weiter die Chance, ihr Herz zu erobern?

Neben dem ersten Kennenlernen steht für die Ladies auch die Wichtigkeit des Formats für mehr gesellschaftliche Toleranz und Akzeptanz der Community im Fokus. „Als Teenager hätte ich gerne jemanden in so einer Show gehabt, der Frauen liebt, den ich bewundern kann. Wir brauchen junge dynamische Mädels, die den Mädels da draußen zeigen: ‚Hey, das ist völlig normal!“, sagt beispielsweise Miri. „Ich hoffe, dass wir mit ‚Princess Charming‘ zeigen können, dass es auch lesbische LIEBE gibt und dass das nicht nur in Pornos vorkommt“, so Kandidatin Anja. „Princess Charming“ startet am 25. Mai 2021 bei TVNOW. Die Folgen werden später auch bei VOX ausgestrahlt. Schon gelesen? Prince Charming 2020: Alexander Schäfer spricht über seinen Traummann!