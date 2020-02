Pia Tillmann: Liebes-Aus mit Steffen Donsbach!

Das kommt überraschend! Pia Tillmann und Steffen Donsbach haben sich getrennt. Das hat die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin selbst bei Instagram bekanntgegeben. Dort schreibt sie auch über die Trennungsgründe.

Zwischen Pia Tillmann und Steffen Donsbach lief es eigentlich perfekt – die beiden dachten sogar weiteren Nachwuchs nach, nachdem im Jahr 2017 ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickte. Sie gaben sich außerdem auch das Ja-Wort. Doch die beiden gehen nun überraschend getrennte Wege.

Darum haben sich Pia und Steffen getrennt

„Steffen und ich haben eine mehr als harte Zeit hinter uns, in der wir uns beide den Arsch aufgerissen haben, um unseren Sohn glücklich zu machen. Leider ist es so […], dass wir uns als Paar auseinandergelebt und aus den Augen verloren haben“, schreibt Pia Tillmann in einer Instagram-Story.

Das Paar geht nicht im Streit auseinander

In der vergangenen Zeit haben die beiden viel Gespräche geführt – dort sind sie jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass sie „nicht mehr nur als Eltern und Menschen“ funktionieren. Für die Fans dürfte das Liebes-Aus ein krasser Schock sein. Pia Tillmann stellt aber auch klar: Sie geht mit Steffen nicht im Streit auseinander – von einem Rosenkrieg kann also keine Rede sein. „Steffen und ich verstehen uns nach wie vor gut, begegnen uns auf Augenhöhe und sind in keiner Weise zerstritten!“, verriet die Influencerin ihrer Community. Die beiden wollen weiterhin gute Eltern sein und sich liebevoll um ihren Sohn kümmern.