Paris Hilton: Babyname kennt nicht mal ihre Familie!

Paris Hilton und Carter Reum könnten kaum glücklicher sein! Im vergangenen Monat gab das Paar bekannt, dass sie Mutter geworden ist. Per Leihmutterschaft ist das Baby zur Welt gekommen. Ein Insider verrät: Nicht mal die Familienmitglieder kennen den Babynamen.

Das It-Girl ist einfach total glücklich. „Paris hat endlich das Gefühl, dass in ihrem Leben alles perfekt ist. Ein Baby war das letzte Puzzlestück für sie, um ihr Märchen zu verwirklichen“, verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. „Sie sind so überglücklich und freuen sich, endlich eine Familie gegründet zu haben“, so die Quelle weiter. Paris Hilton will deshalb kürzertreten und sich voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren.

Babyname wird noch geheim gehalten

Einige Details zum Baby sind bereits durchgesickert. So hat Paris Hilton erst kürzlich das Geschlecht des Baby bekanntgegeben. Der Name des Jungen ist aber noch immer nicht bekannt – diesen soll sie angeblich sogar teilweise vor ihrer Familie geheim halten. „Sie sind so überglücklich und freuen sich, endlich eine Familie gegründet zu haben.““Der Name von Paris‘ Baby wird wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Anscheinend kennen die meisten Familienmitglieder den Namen des Kindes nicht“, verrät ein weiterer Insider gegenüber Radar.

Dennoch ist der Informant sicher, dass Paris Hilton demnächst weitere Details preisgeben wird. „Es ist nicht einfach, das geheim zu halten“, so die Quelle weiter. Im vergangenen Jahr sprach Paris Hilton noch über Babynamen. „Das Mädchen wird London Marilyn Hilton Reum heißen“, so die Beauty in der „The Ellen DeGeneres Show“. Einen Babynamen für einen Jungen hat sie jedoch nicht enthüllt. Schon gelesen? Paris Hilton: Sie hat geheiratet!