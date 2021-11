Paris Hilton: Sie hat geheiratet!

Für Paris Hilton und Carter Reum ist ein langersehnter Traum in Erfüllung gegangen. Sie haben nämlich am 11. November geheiratet. Natürlich war es eine absolute Traumhochzeit, denn die beiden gaben sich in einer ganz bestimmten Prachtvilla in Bel Air ihr Ja-Wort.

Schon in mehreren Interviews gab die Beauty zu, irgendwann endlich heiraten und Kinder bekommen zu wollen – und jetzt ist es passiert. Zumindest der Traum von der Hochzeit wurde jetzt wahr. Seit Februar diesen Jahres war sie nämlich mit dem Tech-Unternehmer Carter Reum verlobt. Nun sind sie endlich ein Ehepaar.

Traumhochzeit mit besonderer Location

Wenn man Paris Hilton kennt, dann weiß man, dass so einer Feierlichkeit in großem Rahmen und mit sehr viel Bling Bling stattfindet. So fand die Hochzeit in der riesigen Villas von Paris Hiltons Großvater mitten im noblen Viertel Bel Air statt. Sie begann schon am Donnerstag, dem 11. November und geht ganze drei Tage lang. Es wird nämlich das ganze Wochenende gefeiert. Besonders bemerkenswert war, dass sich Paris Hilton so viel Zeit gelassen haben soll, dass es schon dunkel wurde. Dass sich die Braut etwas Zeit lässt, ist nicht ungewöhnlich. Doch die Verspätung der 40-Jährigen soll sogar manchen Gast verwundert haben.

Viele prominente Gäste

Auf der Hochzeit waren natürlich auch jede Menge Gäste mit einem großen Namen. So war beispielsweise die Schauspielerin Emma Roberts vor Ort. Aber auch Stars wie die Sängerin Bebe Rexha, Paula Abdul oder auch Kim Kardashian ließen sich dieses Event nicht entgehen und waren mit dabei. Besonders bemerkenswert war allerdings, dass Kim Kardashian in einem komplett schwarzen Kleid zur Hochzeit ging. Da die Hochzeitsfete noch läuft, wird sich der ein oder andere Star auch noch blicken lassen. Aber auch via Instagram gab es jede Menge Glückwünsche für die Hotel-Erbin und ihren Carter Reum. Schon gelesen? Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Die Drillinge sind da!