Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember 2022

Ganz im Zeichen weihnachtlicher Besinnlichkeit stellen diesen Monat preisgekrönte Regisseure relevante Fragen über Identitäten, die Ursprünge des Lebens und die Daseinsberechtigung alltäglicher Konflikte. Netflix bietet auch im Dezember wieder zahlreiche Highlights. KUKKSI verrät, welche neuen Serien und Filme auf der Streamingplattform online gestellt werden.

In seiner typischen Handschrift schenkt Guillermo del Toro dem allseits bekannten Jungen aus Holz in der düsteren Stop-Motion-Verfilmung „Pinocchio“ ein neues Leben. Bereits mitten im Leben, dabei von Existenzängsten geplagt, steht ein renommierter Journalist und Dokumentarfilmer in Alejandro G. Iñárritus „Bardo“, die erfundene Chronik einer handvoll Wahrheiten. Und was als Krimi-Puzzle für die Freunde eines Tech-Moguls beginnt, entpuppt sich als neuer Mordfall für Benoit Blanc in Rian Johnsons „Glass Onion: A Knives Out Mystery“.

Das sind die Highlights bei Netflix im Dezember 2022

GUILLERMO DEL TOROS PINOCCHIO

Netflix Film – Fantasy

Der Oscar®-gekürte Filmemacher Guillermo del Toro interpretiert mit diesem bewegenden Stop-Motion-Musical den Klassiker über den lebendig gewordenen Holzjungen neu.

Start: 09. Dezember 2022

BARDO, DIE ERFUNDENE CHRONIK EINER HANDVOLL WAHRHEITEN

Netflix Film – Drama

Ein erfolgreicher Journalist und Dokumentarfilmer unternimmt eine traumähnliche Reise, um sich mit der Vergangenheit, der Gegenwart und seiner mexikanischen Herkunft auszusöhnen.

Start: 16. Dezember 2022

GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY

Netflix Film – Comedy

Im zweiten Teil von Rian Johnsons Knives Out-Reihe reist Detektiv Benoit Blanc nach Griechenland, um einen Fall mit neuen schrägen Verdächtigen zu lösen.

Start: 23. Dezember 2022

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN

Netflix Serie – Fantasy

1200 Jahre vor „The Witcher“ begeben sich sieben Ausgestoßene in einer Elfenwelt auf eine Mission gegen eine unaufhaltsame Macht.

Start: 25. Dezember 2022

WEIßES RAUSCHEN

Netflix Film – Drama

In dem witzigen, aber auch erschreckenden Film nach Don DeLillos Roman stellt sich eine moderne US-Familie alltäglichen Konflikten und universellen Mysterien wie Liebe und Tod.

Start: 30. Dezember 2022

TROLL

Netflix Film – Fantasy

Als eine Explosion in den Bergen Norwegens einen uralten Troll erweckt, beauftragt der Staat eine unerschrockene Paläontologin, um die Kreatur von tödlichem Unheil abzuhalten.

Start: 01. Dezember 2022

STAFFEL 2 Teil 1

IMMER FÜR DICH DA

Netflix Serie – Drama

Für Kate und Tully ist kein Hindernis zu groß, wenn es um ihre lebenslange Freundschaft geht. Doch könnte ein Fehltritt sie für immer entzweien?

Start: 02. Dezember 2022

LADY CHATTERLEYS LIEBHABER

Netflix Film – Romance

Die unglücklich verheiratete Aristokratin Lady Chatterley lässt sich auf eine heiße Affäre mit einem Wildhüter auf dem Landsitz ihres Mannes ein und verliebt sich Hals über Kopf.

Start: 02. Dezember 2022

EIN STURM ZU WEIHNACHTEN

Netflix Serie – Drama

Als Reisende und Belegschaft in den letzten Stunden vor Weihnachten wetterbedingt an einem Flughafen festsitzen, kommt es zwischen ihnen zu schicksalhaften Begegnungen.

Start: 16. Dezember 2022

STAFFEL 3

EMILY IN PARIS

Netflix Serie – Comedy

Ein Jahr nachdem Emily für ihren Traumjob nach Paris gezogen ist, gerät sie beruflich und in der Liebe an einen Wendepunkt, der sie dazu zwingt, Zukunftsentscheidungen zu treffen.

Start: 21. Dezember 2022

STAFFEL 2

ALICE IN BORDERLAND

Netflix Serie – Thriller

Die Spiele sind tödlicher und die Welt wilder und grausamer. Wird Arisu wieder in die reale Welt zurückkehren – und wird es all das wert sein, was er verloren hat?

Start: 22. Dezember 2022

ROALD DAHLS MATILDA – DAS MUSICAL

Netflix Film – Musical

Hier kommt Matilda: Das außergewöhnliche Mädchen mit scharfem Verstand und lebendiger Fantasie wagt es, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen – mit wundersamen Folgen.

Start: 25. Dezember 2022