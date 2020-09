Nach Haft: Rapper 6ix9ine bringt neues Album raus!

6ix9ine geriet zuletzt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und saß in Haft. Nun bringt der Rapper überraschend ein neues Album heraus! Die Zeit nach seiner Entlassung hat der Musiker genutzt, um neue Songs zu veröffentlichen.

6ix9ine, besser bekannt unter dem Namen Tekashi69 , wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Bereits im Frühjahr wurde der Rapper aus der Haft entlassen und konnte den Rest seiner Strafe im Hausarrest absitzen. Die Zeit hat der Rapper wohl genutzt, um an neuen Songs zu arbeiten.

Nicki Minaj wirkt in der neuen Platte mit

Der Rapper bringt seine Platte „TATTLE TALES“ heraus, auf welchem sich unter anderem die Songs „GOOBA“, „YAYA“, „PUNANI“ und „TROLLZ“ (feat. Nicki Minaj) befinden sollen. „Yo, ich habe eine riesige Ankündigung für Euch. Ich veröffentliche das Album am 4. September. Tattle Tales das Album!“, kündigte 6ix9ine in einem Video bei Instagram an. In den Tracks wirkt nicht nur Nicki Minaj mit, sondern auch Smilez und Akon.

So reagieren die Fans auf das Album

Einige Fans sind von der neuen Platte total begeistert. „Das ist dein bestes Album aller Zeiten“, meint ein User. Andere Follower kritisieren jedoch auch Nicki Minaj, dass sie mit 6ix9ine zusammenarbeitet. „Ist es Nicki Minaj eigentlich egal, mit wem sie sich umgibt? Da sollte nicht die Karriere im Vordergrund stehen, weil es einfach moralisch falsch ist, mit ihm zu arbeiten“, heißt es in einem Kommentar beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Tekashi 6ix9ine wurde vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, da er unter Asthma leide – er gilt damit zu den Corona-Risikopatienten. Wegen mehrerer Delikte wurde der Skandal-Rapper im Dezember 2019 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Damit ist er wohl mit einem blauen Auge davon gekommen, denn vor dem Prozessbeginn hieß es, dass ihm eine Haftstrafe von 47 Jahren erwarten könnte. Er muss zudem 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und eine stolze Geldstrafe zahlen. Schon gelesen? 6ix9ine: Setzt der Rapper sein Leben aufs Spiel?