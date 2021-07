Maxime Herbord: Darum trennte sich die Bachelorette von David Friedrich!

Die Beauty Maxime Herbord ist die Bachelorette 2021 und hat ab heute Abend die Qual der Wahl: Sie sucht zwischen zwanzig Singles die große Liebe. Dabei ist sie selbst noch gar nicht so lange solo. Erst Anfang des Jahres trennte sie sich nämlich von David Friedrich. Aber warum eigentlich?

Zwei Jahre lang waren die ein glückliches Pärchen. Anfangs hielten sie es noch geheim, doch irgendwann wurde es offiziell. Die beiden sahen immer super glücklich aus. Doch Anfang des Jahres zerbrach die Beziehung plötzlich. Nun hat Maxime Herbord in der ersten Folge von Bachelorette 2021 über den Trennungsgrund geredet.

Beide versuchten sich schon im TV

Vor drei Jahren war sie selbst noch Kandidatin und gab dem damaligen Bachelor Daniel Völz einen Korb. Aber auch David Friedrich hatte schon seine Zeit in dem TV-Format. Er selbst war nämlich im Format Bachelorette im Jahr 2017 zu sehen, wo er Jessica Paszkas Herz erobern konnte. Doch es hielt nicht lang und die beiden trennten sich wieder. 2019 sollte es dann zwischen Maxime Herbord und David Friedrich ordentlich gefunkt haben. Zwei Jahre lang waren sie ein glückliches Paar – doch plötzlich zerbrach die Beziehung im Frühjahr.

Das ist der Trennungsgrund

Durch das Coronavirus verlor Maxime Herbord ihren geliebten Opa. Die beiden standen sich sehr nah. Sie konnte sich nur am Telefon verabschieden. Das hat die 26-Jährige schwer belastet. ,,Das macht was mit einem“, sagte sie in der ersten Folge von Bachelorette 2021. In der schweren emotionalen Trauerphase hatte sie einfach auf mehr Unterstützung gehofft. Doch die bekam sie so nicht. Deshalb hätten sich die beiden dann irgendwann getrennt. Wie die Beauty verrät, seien die beiden aber im Guten auseinandergegangen. Streit oder ähnliches soll es nicht gegeben haben. Nun sucht sie nach der neuen großen Liebe zwischen zwanzig Männern. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL ab dem 14. Juli 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2021: Wo ist die Villa? Hier ist der Drehort!