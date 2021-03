Jimi Blue Ochsenknecht: Darum scheitern einige Love Island-Paare!

Bei “Love Island” gibt es heiße Flirts und viele Emotionen. Und bei einigen Kandidaten hat es richtig gefunkt und gingen als Paar aus der Show – doch nicht bei allen hielt die Beziehung. Jimi Blue Ochsenknecht hat nun verraten, woran das liegen könnte.

Jimi Blue Ochsenknecht ist auch in der neuen Staffel von “Love Island” am Start. Gemeinsam mit Melissa Damilia wird der Schauspieler den “Aftersun”-Talk zur Show präsentieren und aus dem Nähkästchen plaudern. Zudem werden nochmal die Highlights aus der Liebes-Villa gezeigt und wird mit Kandidaten plaudern.

Das sagt Jimi Blue zum Liebes-Aus von Melina und Tim

Im vergangenen Jahr gingen Melina und Tim als Paar aus der Show – doch später erklärten die beiden ihr Liebes-Aus. “Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich finde es aber sehr schade. Zwar galten sie nicht als das Traumpärchen, aber man hat gehofft, dass sie zusammenbleiben. Was mich aber sehr freut, dass Tobi noch immer mit seiner Freundin zusammen ist”, sagt Jimi Blue Ochsenknecht im exklusiven Interview mit KUKKSI. Doch weshalb scheitern überhaupt einige Beziehungen nach “Love Island”? Jimi Blue Ochsenknecht hat dafür eine Erklärung: “Man lernt sich in einem Haus kennen, wo man 24 Stunden zusammen ist. Wie es aber in der realen Welt ist, merkt man erst danach”, erzählt uns der Schauspieler.

Darum scheitern einige “Love Island”-Paare

Der öffentliche Druck nach der Show könnte aber auch eine gewisse Rolle spielen. “Wenn man dann plötzlich bekannter durch so eine Show ist, ist das für einige vielleicht schwierig, damit umzugehen. Wenn man sich aber vor der Teilnahme schon etwas darauf vorbereitet, dass man nach der Show eine höhere Reichweite haben könnte und sich darauf mental vorbereitet, ist das danach ein etwas entspannterer Umgang”, erzählt uns der Schauspieler”, so Jimi Blue Ochsenknecht. “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Jimi Blue Ochsenknecht: Das ist das Erfolgsgeheimnis von Love Island!