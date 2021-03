Jimi Blue Ochsenknecht: Das ist das Erfolgsgeheimnis von Love Island!

Heiße Flirts und die wahre Liebe – so lautet das Motto bei “Love Island”. Die neue Staffel der beliebten Kuppelshow geht bei RTLZWEI am 8. März 2021 in die nächste Runde. Jimi Blue Ochsenknecht wird gemeinsam mit Melissa Damilia den “Aftersun”-Talk moderieren. Bei KUKKSI verrät der Schauspieler nun das Erfolgsgeheimnis der Show.

Die fünfte Staffel von “Love Island” steht in den Startlöchern. Die neuen Folgen werden erstmals nicht auf Mallorca, sondern Teneriffa produziert. Die vergangene Staffel war bisher die erfolgreichste von allen – daher überrascht ist es wenig, dass RTLZWEI für dieses Jahr gleich zwei Staffeln der Kuppelshow angekündigt hat. Doch warum ist “Love Island” eigentlich so erfolgreich?

Darum kommt “Love Island” bei den Fans gut an

Jimi Blue Ochsenknecht ist auch diesmal wieder am Start und präsentiert mit Melissa Damilia den “Aftersun”-Talk. Er hat eine Erklärung dafür, weshalb “Love Island” so gut bei den Fans ankommt. “‘Love Island’ ist einfach super ehrlich. Die Kandidaten haben Bock darauf und die Produktion will die Teilnehmer auch nicht bloß stellen. Es ist eine super Crew dahinter, welche sich sehr um die Teilnehmer kümmert und das merkt man auch. geben sich alle viel Mühe, dass man zufrieden ist – das ist das Geheimrezept von ‘Love Island'”, sagt Jimi Blue Ochsenknecht im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So fühlt er sich vor Showstart

Dass es erstmals zwei Staffeln von “Love Island” in einem Jahr geben wird, findet er super. “Ich finde es cool, dass es zwei Staffeln von ‚Love Island‘ geben wird. Ich mag die Sendung sowieso, sonst wäre ich auch nicht am Start. Die Zuschauer freuen sich auch darauf, dass im Fernsehen endlich mal wieder was Lustiges und Cooles läuft”, so Jimi Blue Ochsenknecht. Der Schauspieler freut sich, dass es bald losgeht: “Ich fühle mich super. Derzeit ist man sowieso viel zu Hause und deshalb freut man sich umso mehr, dass man auch nach Teneriffa fliegen kann, wo es auch wärmer ist und arbeiten kann. Meine Freundin wird mich auch begleiten. Wir haben große Lust darauf.” “Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe” startet am 8. März um 20:15 Uhr und läuft ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Schon gelesen? Love Island 2021: Das sind die männlichen Islander!