Liza Waschke: Darum zeigt BTN-Milla ihren Freund nicht!

Liza Waschke ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ nicht mehr wegzudenken. In ihrer Rolle Milla mischt sie das Loft, aber auch das Matrix ordentlich auf. In der Liebe läuft in es in der Serie nicht immer ganz gut – doch im privaten Leben der Darstellerin sieht das ganz anders aus.

Bereits seit 2013 ist Liza Waschke als Gogo-Tänzerin Milla Brandt bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Die Fans interessieren auch sehr für ihr Privatleben – bei Instagram lässt sie die Community an ihrem Privatleben teilhaben. Doch es gibt einige Sachen, welche der Serien-Star aus der Öffentlichkeit raushält – dazu zählt auch ihr Freund.

Ihre Familie und Freund sind tabu

„Ich glaube, ein Privatleben funktioniert nur, wenn es privat bleibt. Es reicht wenn ich in der Öffentlichkeit stehe“, sagt Liza Waschke im exklusiven Interview mit KUKKSI. Das sei auch der Grund, weshalb sie ihren Freund nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Doch es gibt noch eine andere Sache, welche Liza Waschke nicht bei Instagram posten würde: „Meine Familie“, sagt sie uns.

Liza Waschke ist bei Instagram sehr erfolgreich

Sie selbst zeigt sich dafür umso mehr in den sozialen Netzwerken – dort präsentiert sie sich öfter mal in einem ganz neuen Look, nimmt die User mit in den Urlaub oder postet auch mal einen Schnappschuss mit den Serienkollegen. Bei Instagram ist die Darstellerin mega erfolgreich und hat dort eine riesige Fanbase von mehr als 440.000 Followern.

Das wünscht sich die Darstellerin für die Zukunft

Und was wünscht sich Liza Waschke für die Zukunft? „Mir selbst treu bleiben, an mich glauben und immer Glück, Gesundheit und Liebe spüren zu dürfen“, so die Milla-Darstellerin. Und natürlich will Liza Waschke noch ganz viele Geschichten bei BTN drehen – es wird also auch in der nächsten Zeit wieder sehr spannend. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.