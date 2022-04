Let’s Dance 2022: RTL streicht die Show aus dem Programm!

Seit einigen Wochen läuft immer freitags eine neue Folge von „Let’s Dance“ bei RTL. Die Show ist nach wie vor bei den Zuschauern sehr beliebt. Doch in dieser Woche müssen die Fans auf das Tanzspektakel verzichten – das hat auch einen Grund.

Die Staffel von „Let’s Dance“ lief für RTL bisher nicht ganz nach Plan. Immer wieder sind Promis oder Profitänzer aufgrund von Corona-Erkrankungen ausgefallen – selbst Juror Joachim Llambi und Moderator Daniel Hartwich hat es erwischt. In dieser Woche hat RTL die Show komplett aus dem Programm gestrichen – jedoch nicht wegen Corona, sondern aus ganz anderen Gründen.

Kein „Let’s Dance“ an Karfreitag

Fans müssen ganz stark sein: Am 15. April 2022 wird es keine neue Folge von „Let’s Dance“ geben. Hintergrund ist, dass Karfreitag ist – und an dem Feiertag gilt ein striktes Tanzverbot. Das betrifft auch solche Show-Produktionen. Schon in den vergangenen Jahren hat der Sender an diesem Feiertag keine neue Folge von „Let’s Dance“ gezeigt. Die Promis können gemeinsam mit ihren Profitänzern also erst wieder am 22. April 2022 unter Beweis stellen – die Zuschauer müssen sich also noch um eine Woche gedulden. Der Sender zeigt auf dem Sendeplatz von „Let’s Dance“ stattdessen „Der König von Palma“.

Darum geht es in „Der König von Palma“

1990: Der ehemalige Autoverkäufer Matthias „Matti“ Adler hat einen Traum – einen eigenen Biergarten auf Mallorca. Während er versucht, seine Frau Sylvie von seinen Plänen und vom Auswandern zu überzeugen, kommt ein Geheimnis ans Tageslicht, das alles verändert. Matti setzt alles auf eine Karte und befeuert damit einen Territorialkampf um den Ballermann. Zeitgleich machen Bianca und ihre beste Freundin Annet auf Mallorca den ersten Urlaub außerhalb der DDR. Berauscht von einem nie erlebten Gefühl der Freiheit, trifft Bianca eine lebensverändernde Entscheidung. In der Hauptrolle ist Henning Baum zu sehen. Schon gelesen? Michelle: Überraschendes Let’s Dance-Aus!