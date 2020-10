Laura Müller: Hat sie sich die Lippen aufspritzen lassen?

Laura Müller postet zahlreiche Schnappschüsse auf ihrem Kanal bei Instagram. Dabei wirken ihre Lippen meist oft prall. Doch ihre Follower fragen immer wieder: Hat die Freundin von Michael Wendler da etwa nachgeholfen? Nun klärt ein Beauty-Doc auf, was wirklich dahinter steckt.

Immer wieder gibt es diverse Beauty-OP-Gerüchte um Laura Müller und halten hartnäckig an. Besonders im Fokus stehen dabei ihre Lippen, welche auf Selfies immer größer und praller wirken. Einige Follower vermuten, dass sie sich die Lippen hat aufspritzen lassen. Andere glauben, dass die Bilder einfach nur bearbeitet wurden.

Das sagt Laura Müller dazu

Ist an den Spekulationen etwas dran? Laura Müller hat sich erst kürzlich dazu geäußert. “Ich muss wirklich sagen: Großes Kompliment an meinen tollen Stylisten Lukas, der mich so toll schminkt, dass ich wirklich aussehe, als hätte ich mir die Lippen machen lassen. […] Ich kann bis zum heutigen Tage sagen: Ich bin ungemacht”, sagt die Influencerin in einem Interview mit RTL.

Beauty-Doc spricht Klartext

Und auch der Beauty-Doc von Michael Wendler spricht nun Klartext. “Die beiden waren für eine geplante Nachkontrolle von Michael Wendlers Nase an dem besagten Tag bei mir in der Praxis. Ich habe ihre Lippen dabei nicht behandelt”, sagt Dr. Murat Dagdelen in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Darum sehen ihre Lippen so prall aus

Der Mediziner hat auch eine Erklärung dafür, weshalb die Lippen von Laura Müller auf Schnappschüssen manchmal sehr prall wirken. “Bei einem Selfie aus dieser Position und der spitzen Pose des Mundes kann man die Lippen praller wirken lassen, als sie eigentlich sind. Außerdem kann man mit dem richtigen Make-up heute einiges tun. Zudem gibt es auch Filter, die die Lippen praller erscheinen lassen”, sagt der Experte in dem Gespräch weiter. Laura Müller hat sich ihre Lippen also definitiv nicht aufspritzen lassen – auch, wenn es auf einigen Bildern manchmal so aussieht… Schon gelesen? Laura Müller: So krass hat sich ihr Leben verändert!