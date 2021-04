Krass Schule: Dietrich kann nur an Jessi denken!

Die Gedanken von Dietrich kreisen in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” nur um Jessi, was Max dazu verleitet, ein Date für die beiden zu organisieren. Lukas will sich derweil aus dem Staub machen, weil Carmen sich immer noch nicht an ihn erinnert. Und Vince kommt Bella gefährlich nah.

Dietrich sieht Jessi nackt in der Dusche und verknallt sich in sie. Weil er Tagträume von ihr hat, blamiert er sich prompt vor Schülern und Kollegen. Max arrangiert schließlich heimlich ein Treffen zwischen Dietrich und Jessi. Doch was erst nach einer guten Idee aussieht, wird schnell zum großen Problem.

Carmen kann sich nicht an Lukas erinnern

Für Lukas wiederum ist es unerträglich, dass Carmen sich nach ihrem Unfall immer noch nicht an ihn erinnern kann. Nachdem er alkoholisiert zusammenbricht, plant er nun, sich für immer davon zu machen. Leonard und Tobias können sich die EFG ohne ihren besten Freund allerdings gar nicht vorstellen. Werden sie Lukas noch rechtzeitig finden und kann Carmen ihn überzeugen zu bleiben?

Vince nimmt Toms Drohungen unterdessen ernst und hält sich schweren Herzens von Bella fern. Doch die lässt nicht locker und kommt ihm nach der Klassensprecherwahl näher. Vince wird schwach – und dann entdeckt ausgerechnet Tom seine Schwester mit dem Loverboy… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer".