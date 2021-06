Krass Schule: Der Streit zwischen Alexa und Kim eskaliert!

Der Streit zwischen Alexa und Kim eskaliert in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ – und Alexa geht einen Schritt zu weit. Linus ist derweil die Lachnummer an der EFG, weil seine Mutter ständig auftaucht. Vince und Bella wiederum können ihr Liebesglück nicht richtig genießen.

Während Anna und der geheimnisvolle Schulpsychologe Kai sich näherkommen, wird die Kluft zwischen Alexa und Kim immer größer. Als Anna die beiden aus dem verschlossenen Klassenzimmer befreit, geht Alexas Wut auf die provokante Kim sogar so weit, dass ihr etwas Unverzeihliches passiert.

Mitschüler machen sich über Linus lustig

Linus wird derweil zum Gespött der Klasse, nachdem seine überbesorgte Mutter ihm hinterherspioniert und mehrmals in der Schule auftaucht. Linus fühlt sich massiv kontrolliert und weiß keinen Ausweg mehr. Alles, was ihm bleibt, ist die Flucht. Die Frischverliebten Vince und Bella werden unterdessen von Felix mit anzüglichen Sprüchen bombardiert. Und auch bei Vince zuhause hat das Liebespaar keine Ruhe, denn plötzlich taucht Vince‘ Vater auf. Wird er seinem Sohn und Bella etwas antun? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Betrugs-Skandal um Leonard!