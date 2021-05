Krass Schule: Betrugs-Skandal von Emily fliegt auf!

Wer kann in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ an der Schule bleiben: Jessi oder Katja? Die Antwort steht keineswegs fest. Emily bekommt derweil immer mehr Schwierigkeiten und gibt endlich ihren Betrugsversuch zu. Außerdem wollen Vince und Bella heute ihr erstes Mal erleben.

Da nur eine Referendarin an der Schule bleiben kann, hat die Direktorin sich eine Aufgabe für Jessi und Katja überlegt. Während Katja die Ruhe selbst ist, hat Jessi riesige Angst um ihren Job. Sie will alles dafür geben, um an der Schule bleiben zu können. Doch offenbar scheint es jemanden zu geben, der das verhindern will.

Große Sorgen um Emily

Linda und Max machen sich indessen große Sorgen um Emily. Sie wurde von der Polizei aufgegriffen. Das führt dazu, dass sich das Mädchen endlich öffnet und zu ihrem Betrugsversuch steht. Nun hofft sie, dass die Sache damit vom Tisch ist. Allerdings hat sie da die Rechnung ohne Max gemacht.

Vince will mit Bella schlafen

Vince steht derweil völlig neben sich: Heute soll sein erstes Mal mit Bella stattfinden. Auch Bella ist verunsichert und hat Angst, Vince zu enttäuschen. Während sie sich Tipps von Carmen und Alexa holt, verlässt sich Vince auf die Ratschläge von Linus. Dessen „Hilfe" macht alles fast kaputt. Doch das Schlimmste kommt erst noch…