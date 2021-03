Krass Schule: Bei Niko und Max eskaliert der Zoff!

Die unfreiwillige Zusammenarbeit von Max und Niko steht in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” unter keinem guten Stern. Lukas zieht derweil alle Register, damit Carmen zufrieden ist. Außerdem steht ein Drag-Contest an: Die Jungs geben ihr Bestes, um die Siegprämie zu kassieren.

Max ist nach wie vor nicht gut auf den neuen Lehrer Niko zu sprechen. Doch als zwei Schülerinnen mit immer krasseren Mutproben auffallen, müssen sich die beiden notgedrungen zusammenraufen und an einem Strang ziehen. Die ungleichen Lehrer geben alles, um den Mädchen zu helfen – allerdings haben sie völlig unterschiedliche Herangehensweisen. So dauert es nicht lange, bis die Situation eskaliert.

Carmen und Lukas ziehen zusammen

Carmen und Lukas sind derweil endlich zusammengezogen. Lukas kümmert sich voll süß um Carmen und überrascht sie den ganzen Tag mit kleinen Aufmerksamkeiten. Aber Rosa traut der Harmonie nicht. Sie glaubt, dass es schon bald wieder Drama zwischen den beiden geben wird.

Drag-Contest für die Jungs

Jacqueline und Alexa wiederum starten einen Drag-Contest für die Jungs: Leonard, Felix, Rocco und Norman schmeißen sich ordentlich in Schale, um das satte Preisgeld abzusahnen. Dummerweise ist es jedoch gar nicht so einfach, im Fummel und auf High-Heels das Gleichgewicht zu halten. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Was führt Niko im Schilde?