Kaley Cuoco: Sie will nie wieder heiraten!

Für die „The Big Bang Theory“-Darstellerin wollte es nie so richtig mit der Liebe klappen. Zwar ist sie erst 36 Jahre jung, doch hat schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Ein Grund für die Schauspielerin, nie wieder zu heiraten. Sie zieht jetzt nämlich einen radikalen Schlussstrich und will nie wieder vor den Altar treten.

Falls du Hoffnungen hattest, jemals mit Kaley Cuoco zu heiraten, dann müssen wir dich leider enttäuschen. Für sie ist eine erneute Ehe keine Option mehr. Das hat sie nun offen gesagt, nachdem sie zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. In einem Interview ließ der Hollywood-Star tief ins Liebesleben hineinblicken.

Schon zwei gescheiterte Ehen

Mit 26 Jahren heiratete Kaley Cuoco den Tennisspieler Ryan Sweeting. Die beiden waren echt ein tolles Pärchen und passten gut zusammen. Zwei Jahre später ging der US-Amerikaner in Ruhestand. Doch die Ehe scheiterte 2016. Nach drei gemeinsamen Ehejahren platzte die Liebe. Die Schauspielerin heiratete schon zwei Jahre später erneut – diesmal Karl Cook. Aber auch diese Ehe sollte nicht ewig halten. Im September verrät sie, dass sie wieder Single sei. Es kam erneut zur Scheidung. Nun zieht die heute 36-Jährige einen klaren Schlussstrich: Sie will nie wieder heiraten.

Kaley Cuoco tritt nie wieder vor Altar

Sie selbst möchte nie wieder heiraten. Das sagte sie jetzt der US-amerikanischen Glamour. „Ich werde nie wieder heiraten. Ich liebe die Liebe. Und ich bin nicht jemand, der für sich selbst bleiben will. Ich würde es lieben, eine langjährige Beziehung oder Partnerschaft zu haben. Aber heiraten werde ich nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Das könnt ihr wortwörtlich so aufs Cover drucken", so die Schauspielerin. Das Leben sei zu kurz und man müsse etwas tun, wenn man unglücklich sei, so die Darstellerin weiter.