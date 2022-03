Kim Kardashian: Scheidung mit Kanye West jetzt offiziell!

Seit 2014 waren Kim Kardashian und Kanye West verheiratet und galten als DAS Traumpaar Hollywoods. Doch das ist schon längst Geschichte. Nachdem die 41-Jährige die Scheidungspapiere einreichte, wurde es zur öffentlichen Schlammschlacht. Nun sind die beiden offiziell geschieden. Dennoch könnte der Rosenkrieg weitergehen.

Jahrelang wirkten Kim Kardashian und ihr Kanye West unzertrennlich – wie ein perfektes Paar. Doch dann kriselte es und die Harmonie war zwischen den beiden nicht mehr da. Das ging so lang, bis Kim Kardashian schlussendlich die Scheidung einreichte. Nun sind die beiden wieder Singles. Durch die gemeinsamen Kinder wird der Streit vermutlich aber noch längst nicht Geschichte sein.

Kardashian und West wieder Singles

Während die Scheidung noch nicht einmal durch war, sah man die beiden wieder mit neuen Partnern herumturteln. So kam es zwischen Kanye West und Julia Fox zum Date. Kim Kardashian war aber auch nicht so unschuldig. So soll sie sich mit dem Comedian Pete Davidson geküsst haben. Der Rosenkrieg zwischen den beiden wurde immer schlimmer und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht – vor allem, wenn es um die gemeinsamen Kinder ging. Zwar sind die beiden jetzt nun geschieden und wieder partnerlos, doch die Frage um das Sorgerecht ist noch lange nicht geklärt.

Sorgerecht könnte für ordentlich Zoff sorgen

Dass das Sorgerecht zwischen Kim Kardashian und Kanye West für ordentlich Zündstoff sorgen wird, ist schon längst bekannt. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte das People-Magazin ein wichtigen Satz aus einem Gerichtsdokument veröffentlicht. ,,West hat in den sozialen Medien die private Kommunikation der Parteien und Fehlinformationen über persönliche Familienangelegenheiten und die gemeinsame Erziehung verbreitet, was emotionalen Stress verursacht hat", soll darin gestanden haben. Für sie ist es also besonders wichtig, die Sorgerechtsfrage schnell zu klären. Zudem waren die gemeinsamen Kinder immer wieder ein Streitthema, was den Rosenkrieg also längst nicht beenden dürfte.