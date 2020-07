Diese 4 Sternzeichen geben zu viel Geld aus

Kurztrips, luxuriöse Artikel oder doch einen Abend im schicksten Restaurant der Stadt? Manche Sternzeichen sind besonders gut darin viel Geld auszugeben, dabei haben sie verschiedenste Beweggründe. Das sind die Sternzeichen die nicht gerade sparsam Leben!

Gerade, wenn das neue Gehalt da ist und man das Gefühl hat, man könnte sich die Welt kaufen, ist es meist auch sehr schnell wieder weg. Dann bestellen wir oft Essen oder gehen shoppen und kaufen eine neue Jacke – und weil eine nicht reicht auch noch gerne die Zweite. Geld ausgeben ist ziemlich einfach. Und manche Sternzeichen sind besonders dafür anfällig – doch welche sind das?

Diese Sternzeichen leben nicht gerade sparsam

Fische

Bei ihnen ist es nicht mal, dass sie das Geld selbst ausgeben: Fische sind unsagbar spendabel Sternzeichen! Wenn Freunde um finanzielle Unterstützung fragen sind sie die Ersten die es gutmütig bereitstellen und das lässt sie gerne mal selbst knapp bei Kasse werden. Aber auch den Abend in Bar auf sich gehen lassen macht dieses Sternzeichen zu einem der größten „Geld-Verbraucher“.

Widder

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“: Ganz das Motto des Widders. Wenn er etwas sieht, was er unbedingt möchte, dann kauft er es auch. Ohne große Widerworte und ganz manchmal auch ohne ein zweites Mal darüber nachzudenken, wie sinnvoll die Anschaffung eigentlich ist. Dennoch überkommt es den Widder immer wieder, was ihn zu einem der wohl am wenigsten sparsamen Sternzeichen macht.

Löwe

Geld zu haben ist für den Löwen das A und O im Leben – es abzugeben genauso. Für ihn gehört es zum guten Ton luxuriös Essen zu gehen und seinen Freunden teure Geschenke zu machen. Löwen sind verschwenderische Sternzeichen und sind deshalb wirklich gut im Geld ausgeben!

Zwilling

So richtig sparen hat der Zwilling noch nicht für sich entdeckt. Gehalt auf dem Konto: Leben wie ein König! Da wundert er sich gerne mal wieso denn ab der Hälfte des Monats das Geld weg ist – dafür aber um zwei Wochenendtrips reicher! Für den Zwilling sind es nicht mal zwingend die materiellen Sachen, die zählen, sondern die Erfahrung die da hinter steckt. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieses Sternzeichen ständig kein Geld hat.