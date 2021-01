Justin Bieber: Intime Szenen mit Hailey!

Im zweiten Anlauf hat es endlich geklappt! Justin Bieber ist mit Hailey einfach total happy – das zeigt er auch immer wieder bei Instagram. Der Teeniestar hat nun seiner Freundin eine süße Liebeserklärung gemacht.

Hailey bedeutet für Justin Bieber einfach alles. Im Jahr 2018 gab sich das Paar das Ja-Wort und auch über Kinder sprechen die beiden immer wieder. Neben Hailey ist für den Sänger auch sein Glauben von großer Bedeutung – das macht er nun auch in einem Post sehr deutlich.

Liebeserklärung an Hailey Bieber

“Ich bin so dankbar für all die Gaben, die Gott mir gegeben hat und hoffe, in alles hineinzuwachsen, das er mir in allen Bereichen meines Lebens zur Verfügung stellt. An allererster Stelle die Beziehung zu meiner unglaublichen Frau Hailey”, schrieb Justin Bieber zu einem Video bei Instagram. “Geh noch heute da raus und steigere dein Potenzial und sieh zu, wie die Erfüllung in deinem Herzen zu wachsen beginnt”, heißt es weiter in dem Statement.

Neuer “Anyone”-Clip mit Justin Bieber und Hailey

Zum Jahreswechsel veröffentlichte Justin Bieber außerdem seinen Hit “Anyone”. Da die Fans den Track sehr lieben, gibt es sogar ein zweites Musikvideo dazu. Bei dem Schwarz-Weiß-Clip gibt der Sänger intime Einblicke in seine Ehe mit Hailey. Während im ersten Clip noch Zoey Dutch die Hauptrolle spielte, gibt es in dem Alternativvideo viele Aufnahmen von Hailey und Justin. “Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, um das Jahr 2020 abzuschließen und das Jahr 2021 einzuleiten, als mit meinen Fans auf der ganzen Welt zu feiern und diese neue Musik mit ihnen zu teilen”, sagte Justin Bieber.

“Musik hat uns alle in diesem Jahr durch so viel gebracht, und für mich persönlich war sie heilend und transformierend. Anyone’ ist so ein besonderer, hoffnungsvoller, hymnenartiger Song. Er gibt die Stimmung für ein helleres neues Jahr voller Hoffnung und Möglichkeiten vor”, so der 26-Jährige weiter. Und bald gibt es noch mehr Musik: Justin Bieber arbeitet bereits an seinem nächsten Album. Schon gelesen? Justin Bieber: Endlich ein Baby mit Hailey?