Justin Bieber: Endlich ein Baby mit Hailey?

Seit zwei Jahren sind Justin und Hailey Bieber ein Paar. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Die Fans hoffen schon lange, dass sie ein Kind bekommen – aber wie sieht es eigentlich mit der Familienplanung aus? Justin Bieber hat nun ganz offen über das Thema gesprochen.

Steht bei Justin Bieber und seiner Ehefrau Hailey bald Nachwuchs ins Haus? Wenn es nach dem Sänger geht, können es gleich mehrere Bieber-Babys sein. “Ich werde so viele Kinder haben, wie Hailey bereit ist, herauszupressen”, sagt Justin Bieber in der Talkshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres. “Ich denke, sie möchte ein paar haben. Mindestens zwei oder drei”, so der Sänger weiter.

Justin Bieber spricht über Kinderwunsch

Doch noch ist nicht mal das erste Baby unterwegs – aber könnte es bald soweit sein? “Ich denke, Hailey hat noch einige Dinge, die sie als Frau erreichen möchte, sie ist einfach noch nicht bereit. Und ich denke, das ist okay”, so Justin Bieber. Das Paar will definitiv Kinder – aber zum richtigen Zeitpunkt. Und dieser sei wohl noch nicht gekommen. Zuerst möchte sich Hailey Bieber noch auf ihre Karriere konzentrieren und mit der Familienplanung noch etwas warten.

Das Paar will mit der Familienplanung noch warten

Dass ist das erste Mal, dass das Paar so offen über Kinder gesprochen hat. Justin und Hailey Bieber haben sich 2018 verlobt – nur zwei Monate später folgte eine heimliche Hochzeit in New York. Zum Hochzeitstag machte der Sänger seiner Frau eine Liebeserklärung. “Ich verspreche dir, dich darin zu unterstützen, die Frau zu sein, zu der dich Gott berufen hat”, schrieb er zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Übrigens: Im vergangenen Jahr haben sich Justin und Hailey Bieber einen Aprilscherz erlaubt und behauptet, dass sie ein Baby erwarten. Das Paar erntete daraufhin einen heftigen Shitstorm – die Aktion kam bei den Fans alles andere als gut an. Schon gelesen? Justin Bieber: Er dachte über Selbstmord nach!